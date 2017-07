Návrat krále batohů!

Kultovní značka Eastpak ze Spojených států se vrací po více než desetileté odmlce na český trh. Váš laptop, notebook, zařízení all-in-one, konvertibilní notebook i tablet se v batozích této značky budou cítit jak v bavlnce!

GALERIE: Eastpak London

+ více fotografií

Značka Eastpak je oblíbena zejména pro své ikonické batohy, hravé barvy a neotřelé designy, speciální a limitované kolekce určené zejména do města. Aktuální kolekce Eastpak London pak přináší batohy určené nejen pro urban style, ale také pro častější cestování. A to vše, jak je u Eastpaku zvykem, se zárukou 30 let. Eastpak London jsou batohy tradičního heritage designu s moderními prvky.

V těchto batozích uložíte bezpečně všechny potřebné věci na cesty, včetně laptopu i drobných nezbytností. Hlavní prostorná část je vybavena dvojitým zapínáním na přezky ve vintage stylu. Praktická přední kapsa na zip je vhodná veškeré potřebné drobnosti, které chcete mít během cest stále po ruce. K dostání ve třech barvách: native beige (béžový), crafty brown (hnědý) a blend dark (černý).

Objem batohu je 21 litrů, záruka na batoh je 30 let. K dostání už od 1500 Kč.

Howgh!