Pálení kalorií i v bazénu změří náramek Deveroux H5

Na začátku letošního léta přichází novinka jako dělaná pro prázdninové aktivity. Chytrý náramek Deveroux H5 je vodotěsný, a kromě běžných funkcí umí vyhodnotit fyzickou aktivitu i při plavání.

Společnost Satomar uvádí na náš trh fitness náramek, který ocení všichni milovníci vodních radovánek – Deveroux H5. Nejzajímavější funkcí této letní novinky – zvlášť pak s přihlédnutím k nadcházející letní sezóně – je vyhodnocování fyzické aktivity a počítání spálených kalorií i při plavání. Chytrý náramek Deveroux H5 dokáže samozřejmě počítat kroky i kalorie také při chůzi či běhu. Další možností je měření tepové frekvence při aerobní aktivitě na suchu k tomu, abyste udržovali své tělo v optimálním spalovacím režimu. Stačí, když si na základě jednoduchého vzorce vypočítáte svou ideální tepovou frekvenci a pak se během cvičení občas podíváte na displej náramku. V kombinaci s budíkem můžete navíc využít vibrace náramku jako příjemnější způsob ranního probuzení, než jakým je zvonění telefonu u ucha nebo – nedej bože – „tikacího“ budíku, nataženého „na plné péro“, který dokáže vzbudit kromě vás celou vesnici.

To nejlepší, co v létě určitě využijete, jsou funkce určené pro plavání. Telefon si ale do vody brát nemusíte. Vodotěsný náramek si vše zapamatuje a uloží do paměti s tím, že i během plavání si můžete na displeji zkontrolovat aktuální počet temp a kalorií. Ve vhodnou chvíli pak na souši předá data aplikaci, která vám česky napoví, jak pilní jste při plavání byli. V telefonu můžete pak sledovat grafy vývoje vašich výkonů.

Jak si udržet tělo v ideálním spalovacím režimu

Jestli je pro vás důležité spalování, postupujte následujícím způsobem. Nejdřív si stanovte maximální tepovou frekvenci (MTF). Jste-li muž, spočítejte ji podle vzorce „220 – věk“, ženy použijí vzorec „226 – věk“ (dámy se nemusejí obávat prozrazení svého věku nepovolané osobě v podobě playboye nebo senilního dědka, protože tyto údaje si uloží v době, kdy není nikdo v okolí přítomen. Výsledné číslo vynásobte koeficientem 0,7. Převedeno do slov – optimální puls pro spalování je u většiny lidí přibližně na hodnotě 70 % maximální tepové frekvence. Při běhu, rychlé chůzi nebo jiné sportovní aktivitě si pak pohledem na displej náramku kontrolujte momentální hodnotu a podle výsledků zvolněte nebo přidejte na tempu.

Když někdo zavolá nebo napíše

Chytrý náramek Deveroux H5 je praktickým doplňkem i v jiných situacích, například když budete na večeři a telefon budete mít uložený v tašce. Na příchozí hovor či zprávu vás upozorní jemné vibrace náramku, na displeji se vám zobrazí jméno volajícího a vy můžete vyhodnotit, zda je nutné se příchozím hovorem znepokojovat a přijmout ho – a s omluvou vytáhnout telefon z tašky nebo kabelky.

Aplikace v češtině jako zdroj informací o aktivitě i kvalitě spánku

Přidružená aplikace HPlus Watch, slouží jako váš osobní fitness trenér. K náramku je volně stažitelná pro chytré telefony s operačními systémy Android a iOS. V češtině vám poskytne všechny informace o vaší denní aktivitě i o kvalitě spánku. Díky ní můžete sledovat vývoj vašich výkonů a motivovat se k jejich neustálému překonávání.

Fitness náramek Deveroux H5 je k dostání v designu tmavého grafitu nebo v šedém maskáčovém provedení na e-shopu Superveci.cz, Hodinky.cz a dalších s různými pásky za koncovou doporučenou cenu 1590 Kč.