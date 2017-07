Podívejte se zadarmo na první díl sedmé řady Hry o trůny

Na HBO odstartovala sedmá série legendárního seriálu Hra o trůny. O2 nabízí fanouškům této série možnost podívat se na první díl zdarma prostřednictvím O2 Videotéky.

Na oblíbený seriál se diváci mohou podívat s českými titulky. Bude k dispozici zdarma do 21. července včetně. Stačí jít na webovou stránku www.o2.cz/hraotruny. Tam zadat své telefonní číslo, na které přijde SMS s kódem. Ten pak stačí zadat v O2 Videotéce a pak už jen sledovat první díl nové řady.

Pro ty, kteří si nechtějí nechat ujít ani další díly tohoto seriálu, připravilo O2 na léto zvýhodněnou nabídku. Každý, kdo si do 31. srpna sjedná O2 TV, získá jako bonus balíček Kino plný kvalitních filmů a nejnovějších seriálů na měsíc zdarma. Balíček navíc obsahuje kromě HBO i další filmové a seriálové kanály - HBO HD, HBO 2 a HBO 3 a Cinemax 1 a 2. A navíc přístup do videotéky HBO OD a aplikace HBO Go.