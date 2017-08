Pokladní systém HP ElitePOS: inovativní design, zabezpečení a výkon

HP mění podobu maloobchodního prodeje díky inovativnímu a všestranně sjednocenému pokladnímu systému HP ElitePOS. Společnost spolupracuje s předními zákazníky a partnery z oblasti maloobchodu a prodeje služeb, aby změnila zažité představy o tom, jak může technologie proměnit zkušenosti zákazníků s nákupem v kamenných obchodech.

Elektronické obchodování výrazně ovlivňuje potřeby spotřebitelů při nakupování a obchody musí zajistit, aby prodavači prostřednictvím dat lépe rozuměli jejich chování a mohli jim díky tomu poskytnout ten nejlepší možný servis. Podle InReality 69 % spotřebitelů řeklo, že pokud by měli přístup k digitálním samoobslužným nástrojům jako interaktivním displejům a kioskům, byla by vyšší pravděpodobnost, že zboží zakoupí. Hledání rovnováhy mezi tím, kde může technologie pomoci navýšit objem prodeje a zároveň zefektivnit veškeré procesy, je dnes zásadní otázkou v oblasti maloobchodu, která dnes prochází výraznou proměnou.

HP ElitePOS se pyšní modulárním designem, který již nelze srovnávat s dodnes běžně používanými rozměrnými krabicovitými POS terminály. Není jen atraktivní, ale také funkční a podporuje případy užití nad rámec platby u pokladny, aby bylo nakupování ještě rychlejší a jednodušší jak pro zákazníky, tak i prodavače a další personál. Tyto případy užití zahrnují: interaktivní značení, docházku zaměstnanců a samoobslužné aplikace jako registraci zákazníků a přístup k nabídkám doplňkových produktů prostřednictvím technologie „endless aisle“. Obchodníci, kteří si zakládají na čistém prodejním pultu nebo kteří od umístění svého pokladního terminálu vyžadují větší všestrannost, uvítají displej oddělitelný od vstupní/výstupní (I/O) základny zaručující maximální flexibilitu.

Pro firmy, které chtějí, aby technologie co nejlépe doplňovala jejich značku, přináší HP ElitePOS a jeho příslušenství další možnosti přizpůsobení a flexibility podle specifických potřeb konkrétních zákazníků. Důraz byl kladen na detaily – nechybí například možnost připojení volitelné tiskárny účtenek integrované do sloupkového stojanu terminálu nebo volitelné čtečky magnetických pásek vestavěné do displeje. Přepážky a pulty tak zůstanou čisté a přehledné. Volitelný skener čárových kódů a samostatná tiskárna doplňují řešení HP ElitePOS takovým způsobem, aby byl zachován konzistentní elegantní design u všech jeho součástí.

Oblast maloobchodu a prodeje služeb jde často ruku v ruce s náročným prostředím, ve kterém se mohou podobné technologie snadno poškodit nebo zničit. Systém HP ElitePOS byl proto vyroben s důrazem na odolnost a spolehlivost, takže obstojí i v testech MIL-STD , při menším polití odvede tekutinu ven ze zařízení a má také účinné chlazení pomocí postranních průduchů. Navíc bude hračka zbavit se nekonečných front díky Windows 10, rychlé paměti DD4 a 7. generaci procesorů Intel Core s technologií vPro.

Pokladní zařízení jsou stále častěji cílem hackerů, bezpečnost proto zůstává v oblasti maloobchodu jednou z hlavních priorit. Podle společnosti Verizon souviselo 64 % útoků, které způsobily ztrátu dat, s proniknutím do pokladního zařízení. Právě proto nasadilo HP svá nejlepší bezpečnostní řešení i na HP ElitePOS, a to včetně hardwarových i integrovaných softwarových prvků jako:

• Zabezpečení zařízení na úrovni BIOS pro ochranu proti útokům formou malwaru díky HP Sure Start Gen3, prvnímu BIOSu se schopností samoopravy, a HP BIOSphere Gen3, nejlepšímu firmwarovému prostředí v oboru.

• Technologie ověřování uživatelů, včetně volitelné čtečky otisků prstů pro bezpečné přihlašování do systému; Credential Guard pro bezpečnou autentizaci uživatelů a ochranu hesel, a Device Guard , který umožní IT správcům vytvářet taková pravidla a omezení, aby na POS systému fungovaly pouze důvěryhodné a schválené aplikace a nemohlo tak dojít k útokům skrze USB porty.

• Fyzické zabezpečení zařízení díky možnosti přišroubovat vybrané konfigurace k prodejní přepážce, VESA držáku se zámkem K-Lock a externí čtečce otisků prstů pro bezpečné přihlašování prostřednictvím Windows Hello.

Dostupnost:

Podle očekávání bude ElitePOS v České republice dostupný od října 2017 od 28 900 Kč. K dostání bude buď přímo u HP, nebo v rámci jeho celosvětové sítě u více než 250 000 partnerů. Kromě toho plánují toto nové řešení podporovat také nezávislí dodavatelé aplikací (ISV) GK Software, LS Retail, Manhattan Associates, Omnico Group, PCMS, Retail Pro a TCPOS.