Proč platíme po přepočtu kupní síly za mobilní tarify nejvíc v EU?

Kolem cen mobilních tarifů se v posledních týdnech rozpoutala vášnivá debata. Proč ale čeští spotřebitelé mnohonásobně přeplácejí ceny mobilních tarifů? Kolik za neomezené tarify zaplatí například Němci, Slováci nebo Poláci? A jak si jako jednotlivec dojednat s operátorem výhodnější nabídku? Pomůže spojení spotřebitelů do velké skupiny?

V České republice je téma cen mobilních tarifů velice ožehavé dokonce i na politické úrovni. Na konci letošního února odvolal premiér Bohuslav Sobotka ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka s odůvodněním, že příslušné ministerstvo mělo velmi nízkou aktivitu při novelizaci telekomunikačního zákona. Sobotka Mládkovi vyčítal, že nezavedl regulaci, která by vedla ke snížení cen mobilních dat poskytovaných českými operátory. Velkou mediální pozornost na sebe strhl i ministr financí Andrej Babiš, který na svém twitterovém účtu v půlce dubna informoval, že pro své ministerstvo u operátora vyjednal „polské ceny“, tedy datový tarif s 10 GB za 109 Kč měsíčně. „Přesně z tohoto důvodu jsme podpořili vznik nezávislé komunity chytrých spotřebitelů LICIT, aby si i jednotlivci mohli sáhnout na výhody těch velkých,“ komentuje Vítězslav Grygar, partner elektronické nezávislé aukční síně licit.cz věnující se dražbám energií, mobilních tarifů i dalších komodit. „Licit je logickým trendem dnešní doby, kdy se spotřebitelé už umí ozvat a dožadují se svých práv. Máme více než desetileté zkušenosti získané v organizaci eCENTRE, kde jsme pořádali e-aukce a sdružovali poptávky pro různé skupiny. Řekli jsme si, že své zkušenosti předáme celé české veřejnosti. Ať i ostatní mají férové nabídky,“ doplňuje Grygar.

Jaké podmínky mají spotřebitelé v sousedních státech?

Polsko má mezi našimi sousedy jednoznačně nejvýhodnější tarify. Tamější operátor A2 mobile nabízí například tarif s neomezeným voláním a SMS + 10 GB v přepočtu za 157 Kč[1], podobně sestavený balíček přitom Polákům nabízí i T-mobile za 315 Kč[2]. Naopak Němci musí sáhnout do kapsy v absolutních částkách v rámci Evropy nejhlouběji. Neomezená data a 30 GB dat je u německého Vodafonu za 5380 Kč měsíčně[3] a u operátora T-mobile 5320 Kč[4] Na první pohled draze tyto částky vypadají jen do té chvíle, než si spočítáme, že průměrná čistá mzda Němců je cca 98 870 Kč, a jejich tarif je tedy dvakrát dostupnější než pro Čechy.

Slovenský operátor Orange nabízí neomezené volání + SMS a 6 GB dat za 1064 Kč[5]. V Rakousku nabízí operátor T-mobile balíček neomezeného volání + SMS a 50 GB dat za 1 593 Kč[6]. Budeme-li porovnávat nejvýhodnější nabídky různých operátorů našich geografických sousedů, české ceny jsou druhé nejdražší hned za Německem.

„Je skandální, že žádný z velkých mobilních operátorů v současnosti nenabízí neomezený tarif pro volání i data. Při srovnatelné cenové hladině a neomezeném volání + SMS mají Češi oproti okolním státům nejnižší množství dat zahrnutých v tarifu. Český T-mobile má neomezené volání + SMS s 60 GB dat za 2499 Kč měsíčně, u operátora O2 můžete za 999 Kč měsíčně získat neomezené volání + SMS a 5 GB dat. Vodafone tento týden oznámil změnu svých tarifů – stávající balíček za 999 Kč nabízí neomezené volání + SMS, 4 GB a 1000 volných minut do zahraničí, na konec května připravili nově neomezené volání a SMS s 22 GB dat za 1777 Kč,“ upřesňuje Grygar. Z výše uvedeného také jasně vyplývá, že v Česku jsou mobilní data ve srovnání s ostatními státy střední Evropy stále dražší. Český zákazník si tedy klade stále stejnou otázku – který z balíčků si vybrat a jak získat co nejvíce, za co nejnižší cenu?

Nevýhodné postavení mají pouze fyzické osoby!

Na českém trhu se prohlubuje propast mezi cenami pro jednotlivce a cenami pro firmy s velkým objemem telefonních čísel. Příkladem z posledních měsíců může být tarif pro Ministerstvo financí ČR nebo snad rekordně nejnižší tarif, který vysoutěžila Vojenská nemocnice Olomouc u O2 na konci roku 2016. Tarif s neomezeným voláním a 3 GB dat nemocnice získala za 79 Kč. „Česká veřejnost by se ve své snaze o výhodnější balíčky měla chytře spojit, podat hromadnou poptávku a následně licitovat s mobilním operátorem o co nejvýhodnější nabídku. Teprve potom se může jednotlivec dočkat opravdu zajímavé ceny, kterou by samostatně nikdy nedostal,“ uzavírá Vítězslav Grygar, partner Licitu.

