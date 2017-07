Prodej počítačů i mobilních zařízení letos klesne

Podle společnosti Gartner poklesne v letošním roce celkový prodej počítačů, tabletů, mobilních telefonů a dalších elektronických přístrojů na světovém trhu o 0,3 % na 2,3 miliardy dodaných kusů.

K růstu se trh vrátí v roce 2018, podpořen mimo jiné rostoucím zájmem firem o operační systém Windows 10.

Celosvětové prodeje elektronických zařízení podle typu v letech 2016–2019 (v milionech kusů)

Zařízení 2016 2017 2018 2019 Tradiční PC (stolní počítače a notebooky) 220 203 195 191 Přenosná zařízení (premium) 50 59 72 82 Trh PC 270 262 267 272 Nositelná zařízení (základní a utility) 169 160 159 158 Trh s výpočetními zařízeními 439 424 427 432 Mobilní telefony 1893 1904 1936 1934 Trh celkově 2332 2326 2362 2363

Poznámka: Kategorie přenosná zařízení (premium) zahrnuje zařízení jakou jsou produkty s procesory Intel x86 s Windows 10 A Apple MacBook Air.

Kategorie nositelných zařízení (základní a utility) představují zařízení jako Apple iPad and iPad mini, Samsung Galaxy Tab S2, Amazon Fire HD, Lenovo Yoga Tab 3 and Acer Iconia One.

Zdroj: Gartner (červen 2017)

Pokles trhu na trhu s počítači zpomaluje

Prodeje osobních počítačů se v roce 2017 snížily o tři procenta, avšak míra poklesu je pomalejší než v posledních letech, což je zmírněno výměnou Windows 10. Ceny součástek, jako jsou paměti DRAM a pevné disky SSD, se stále zvyšují, což vytváří příležitost pro globální trh s PC a – v menší míře – pro trh se smartphony. Dopad tvorby cen za součástky na osobní počítače se pro kupující ale snižuje, protože výrobci absorbují některé náklady do svých marží – obávají se totiž snížení podílu na konkurenčním trhu.

„Kupující PC stále kladou důraz na kvalitu a funkčnost,“ řekl Atwal. „Pro mnoho organizací končí doba hodnocení Windows 10 a nyní se proto zvyšuje rychlost, s jakou přicházejí nové počítače, protože jsou viditelné jasné výhody lepší bezpečnosti a novějšího hardwaru.“

Prodeje smartphonů indikují silný růst v roce 2017

Celkové dodávky smartphonů se v roce 2017 zvýší o pět procent a dosáhnou téměř 1,6 miliardy kusů. Výdaje koncových uživatelů se nadále přesouvají z levných „užitných“ telefonů k cenově „základním“ a „prémiovým“ smartphonům. Trh s chytrými telefony je nyní více závislý na nových zařízeních, která nabízejí něco jiného, protože uživatelé prodlužují své nákupní cykly a potřebují být k výměně vyzváni.

„Samsung S8 a S8 Plus mají doposud silný tržní dopad v roce 2017. Je to tím, že uživatelé nebyli rušeni problémy s bateriemi, které ovlivnily Note 7 na konci roku 2016. Tento dobrý začátek ukazuje na odraz společnosti Samsung,“ říká Roberta Cozza, výzkumný ředitel V Gartneru. „Pokračující růst prémiových smartphonů v roce 2017 bude také závislý na připravovaném výročním vydání Apple iPhone, který by měl přinést některé až drastické funkce a designové upgrady, ve srovnání s předchozími modely.“ Nedávná oznámení společnosti Apple naznačují, že se mohou v dalším iPhone objevit některé nové technologie a funkce v oblastech, jako je rozšířená realita a zdokonalené strojové učení.

Očekává se, že trh se „základními“ chytrými telefony zaznamená v roce 2017 prodeje kolem 686 milionů kusů, což představuje nárůst o 6,8 procent oproti roku 2016. „Spotřebitelé již přijali vyšší hodnotu dosaženou lepšími schopnostmi základních smartphonů ve srovnání s ostatními zařízeními. Průměrné prodejní ceny středních a velkých smartphonů se stále zvyšují,“ konstatuje Roberta Cozza. „Čínští hráči, kteří v současné době prosazují základní smartphony s prvotřídními funkcemi na trhu, budou i nadále posunovat low-endové modely směrem do kategorie základních smartphonů.“

Nové technologie je zatím předčasné hodnotit

Celková instalovaná základna pro tato zařízení je v současné době zhruba 7 miliard jednotek, takže dodavatelé neustále hledají způsoby, jak přidat nové funkce, které mohou jejich výrobkům posunout hranice na trhu. Mnoho nových technologií – například umělé inteligence (AI) a virtuální osobní asistenti (Virtual Personal Assistants = VPA) – bude narůstat po celou dobu prognózy, přesto je obtížné v tento okamžik hodnotit jakýkoli revoluční dopad těchto technologií.