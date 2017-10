Seznam bude mít vlastní TV kanál

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila internetové firmě Seznam.cz licence pro vysílání vlastního televizního kanálu. Pořady ze Streamu a Seznam Zprávy by tak mohli sledovat i televizní diváci.

Klasický televizní kanál Seznamu by se měl šířit prostřednictvím pozemních vysílačů, satelitů i kabelové televize i prostřednictvím hybridního vysílání HbbTV. Placený má být z reklamních příjmů, takže by ho diváci mohli sledovat zdarma. Vysílání by mohlo začít ještě v letošním roce.

Seznam.cz loni na podzim vybudoval televizní studio, založil vlastní zpravodajskou redakci pro natáčení zpráv, reportáží a publicistiky a pravidelně již vysílá Seznam Zprávy prostřednictvím internetu a v rámci služby Stream.cz.

Seznam.cz, který má 7,5 milionu uživatelů měsíčně, vlastní jeho zakladatel Ivo Lukačovič. Firma provozuje internetový vyhledávač, e-mailovou službu, zpravodajský portál Novinky.cz a Seznam Zprávy, mapový server Mapy.cz nebo oborové weby jako Sreality a Sauto. Zaměstnává kolem 1200 lidí a loni zvýšil čistý zisk o devět procent na 1,1 miliardy korun.