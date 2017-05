Sony představilo OLED televizor A1

Televizory Sony řady A1 byly stvořeny pro nevšední divácký zážitek, zaznělo dnes na tiskové konferenci Sony, kde byl tento televizor poprvé u nás prezentován. Ke článku jsme přidali naše malé poohlédnutí na dobu cesty k dokonalým digitálním televizorům.

Kombinace maximální jednoduchosti a ztělesnění zážitků ze sledování dala vzniknout novým OLED 4K Ultra HD televizorům Sony z řady A1. Minimalistická estetika televizorů je vyjádřena konceptem One Slate. Designéři televizorů využili technologii OLED k tomu, aby všechny funkce integrovali do obrazovky samotné. Zvuk je tak generován vibracemi samotného displeje díky technologii Acoustic Surface a celková konstrukce je zhotovena pouze primární deskou obrazovky a opěrnou deskou v zadní části, aby zařízení vypadalo přirozeně a elegantně v jakémkoli prostoru. Designéři Sony se tedy rozloučili u tohoto modelu se stojánkem, aby nechali vyniknout čelní panel a divák si mohl užít sledování programu.

Televizor zároveň vytváří neopakovatelný kontrast prostřednictvím procesoru X1 Extreme, který jednotlivě ovládá více než 8 milionů pixelů s vlastním osvětlením.

Tento špičkový televizor se bude i na našem trhu nabízet v úhlopříčkách 55, 65 a 77 palců.

Pohled do historie – a nejen – televizorů Sony

Televizory Sony se v průběhu uplynulých šedesáti let hodně proměnily, z objemných televizí TV8-301 s černobílou obrazovkou se vyvinuly špičkové inovativní ultra tenké televizory řady Bravia A1 OLED.

Před 60 lety společnost Sony představila první přenosný tranzistorový televizor TV8-301. Skutečný průlom však přinesl teprve rok 1968, kdy spatřily světlo světa první televizory s obrazovkou Trinitron. To způsobilo revoluci, protože všechny televizory do té doby měly obrazovku, která byla částí povrchu koule. A tím vlastně světlo v místnosti vždy na obrazovce našlo místo, kde se divákovi odráželo k jeho očím, a tak mu znepříjemňovalo sledování programů. Ne tak ale Trinitron, první obrazovka s revolučním nápadem, která byla koncipována jako povrch válce. Pokud vaše prostorová představivost dovolí, základním nápadem bylo to, že obrazovka tohoto principu odráží pouze světla, která jsou umístěna přesně v úrovni vašich očí – a ještě za vámi. A tím byla i revoluční. Na tehdejší dobu obrazovky Trinitron dokázaly nabídnou nejen špičkovou barevnou kvalitu, ale i skvělý kontrast bez rušivých vlivů, protože stačilo postavit lampy v pokoji tak, aby byly mimo výšku očí diváků seskupených kolem televizoru a za nimi. Televizory Sony se staly celosvětovým hitem a v Tuzexu v Husitské ulici na ně stály dlouhé fronty těch, kteří si takový televizor mohli v dobách Husákova totalitního režimu dovolit.

Prvním z exkluzivní řady barevných televizorů Trinitron byl model KV-1310. O rok později, 20. července 1969 si naladilo na 500 milionů diváků svoje televizory, aby mohli živě sledovat Neila Armstronga při jeho procházce po Měsíci. Od té doby se o tomto momentu hovoří jako o jedné z největších událostí, které kdy byly naživo televizí přenášeny.

Ještě v době skleněných obrazovek bylo dalším milníkem ve vývoji uvedení novinky, Black Trinitron, která ještě více dokázala zvýšit především kontrast obrazu při nesrovnatelně lepších barvách, než mohly nabídnout televizory konkurence. Společnost Sony v nadcházejících letech nadále pokračovala v neustálém zdokonalování technologií, až v roce 1997, který se stal dalším historickým milníkem, představila řadu televizorů WEGA s vysokým rozlišením KW-32HDF9 (název LCD WEGA se až do léta 2005 používal pro LCD televizory). Vybavila je obrazovkami FD Trinitron, které měly několik světelných let náskok před ostatními obrazovkami té doby.

Jen pro úplnost musíme konstatovat, že na sklonku barevné éry skleněných „baňkových“ obrazovek existovala jen jedna firma, která dokázala Sony konkurovat. Obrazovky Trinitron měly totiž vždy sklon zobrazovat špičkově především studené barvy, ty bývaly většinou zataženy do červené. Ovšem finský Finlux dokázal jako jediný vyrobit obrazovku, která podala barvy teplé i studené tak, aby divák vnímal svět kolem sebe přes televizní obrazovku skoro jako skutečnost. Podobně na tom byl i německý Grundig.

Zajímavé na tom bylo to, že Finlux u posledních 70cm úhlopříček obrazovek pracoval i takovými detaily, jako byly přívodní vodiče, vedoucí do obrazovky. Ty byly totiž vyrobeny ze speciálních materiálů a měly naprosto stejnou objemovou roztažnost jako sklo, použité na skleněnou obrazovku. A proč o tom píšeme? Protože tyto obrazovky byly prakticky nezničitelné a televizor, zakoupený 31. prosince 1999 dodnes věrně slouží bez úbytku kvality podání barev (pokud totiž vodiče měly různou roztažnost, kvalita vakua se časem měnila a po čase bylo možné televizor vyhodit kvůli klesající kvalitě barevného podání).

Následný nástup LCD televizorů znamenal šetření, aby skleněné televizory vydržely vedle nových LCD modelů ještě nějaký ten rok, ale všechny projekty včetně výrobny skleněných obrazovek u nás zkrachovaly (mega projekt tuším s Philipsem) a musely sklonit hlavu před deskovými televizory plazmovými (špičku představoval televizor Kuro – slovo kuro znamená v japonštině černá – od Pioneeru) a LCD, které se nedávno stačily prohnout. Posledním výrobcem, který do poslední chvíle držel prapor v baňkových televizorech, bylo korejské LG. Ale ono to bylo, kdo jako jedno z prvních přišlo s konceptem OLED televizorů – a nikdy se ho nevzdalo. Třeba takový Samsung přerušil vývoj OLED televizorů, aby se k nim před nedávnem pokorně zase vrátil. A s ním spousta dalších výrobců, mimochodem i Sony.

Ale nepředbíhejme!

V roce 2005 debutovala u Sony celosvětově proslulá řada televizorů Bravia, jejíž název se skládá z počátečních písmen anglického pojmenování „Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture“. Tato série položila svým prvním modelem s Full HD rozlišením KDL-46X1000 vybaveným speciálním systémem zadního podsvícení základy moderní domácí zábavy. Od tohoto okamžiku v roce 2005 nesou všechny televizory Sony s plochým LCD monitorem a vysokým rozlišením logo Bravia.

Video zničilo hvězdu rádia

Nabízíme několik údajů, které ilustrují, jak se moderní společnost přizpůsobila rychlému rozvoji televizní technologie: Ještě v 70. letech nebylo 31 % průměrných britských domácností vybaveno lednicí a 10 % nemělo toaletu či koupelnu uvnitř bytu, ale 91 % domácností již vlastnilo televizor. Rok 1980 se vyznačoval rychlým rozšířením satelitní a kabelové televize, která nabídla množství specializovaných programů, jako např. MTV. Je ironií, že prvním hudebním videoklipem, který televize MTV odvysílala, byl hit „Video Killed the Radio Star“, v překladu „Video zabilo hvězdu rádia“, hudební skupiny The Buggles’.

Společnost Sony si udržela svoji dynamiku i v průběhu 90. let, kdy v roce 1996 vytvořila první televizor s horizontálně i vertikálně plochou obrazovkou. V té době už bylo na celém světě v provozu více než půl miliardy televizorů. O pouhé dva roky později se komerčně prosadila technologie DVD pro širokou veřejnost. První celovečerní filmy na DVD vyšly v Japonsku 20. prosince (tituly The Assassin, Blade Runner, Eraser a The Fugitive).

Moderní éra chytrých televizí

Televizory ušly dlouhou cestu od svého prvotního zrození v 19. století, kdy vědci poprvé odhalili způsob, jak přenášet obraz a zvuk. V roce 1926 se Johnu Logie Bairdovi zdařil první přenos obrazu lidského obličeje v pohybu prostřednictvím radiového signálu. V onom okamžiku se zrodil fenomén, který dnes nazýváme „televize“.

První film s titulem „Making a Living“ vznikl roku 1914 a představil se v něm Charlie Chaplin. Sotva mohl v té době tušit, že o pouhých sto let později budou moderní televizory schopny nejen realistického zobrazení barev, ale že budou také schopny vydávat třídimenzionální prostorový zvuk a zajistí, aby měli diváci pocit, že jsou součástí děje.

Většina firem – a logicky ani Sony – se nezmiňuje o strastiplné éře 3D televizorů, které vznikly jako marketingový tah v době, kdy plazmové televizory byly na vrcholu a LCD televizory ještě neměly potřebný kontrast. Bylo to v době, kdy začaly televizory být HD Ready a některé z nich Full HD. Zcela zbytečné období se tak kolem nás prohnalo už počtvrté od první světové války, aby výrobci televizorů zjistili, že se – podobně jako český geniální vynálezce Jára Cimrman, který byl pionýrem slepých uliček – dostali i oni do slepé uličky. 3D přišlo, chvilku harašilo a pak zase potichu zmizelo.

Sony tehdy utrpělo na světovém trhu ostudu, když éru 3D a rychle nastupující a navazující éru HD Ready a Full HD televizorů úplně zaspalo a naskakovalo jako jedno z posledních do už poměrně rychle jedoucího vlaku. Ale mělo to svůj dopad. Došlo k čistce ve vedení Sony – a od té doby se Sony drží opět na špičce mezi výrobci televizorů s plochou obrazovku. A ještě něco, Sony si tehdy uvědomilo, že pokud chce prorazit na evropský trh, musejí jeho výrobky navrhovat Evropané, a proto vzniklo několik designových center, kde se začaly navrhovat designy výrobků pro Evropu a Ameriku. Největší z nich bylo tuším v Londýně. A přístroje ožily, stejně jako například auta od korejského Huyndaie, které získaly jako hlavního návrháře Brita, který modeloval před tím vozy BMW. Ostatně tomuto trendu se přizpůsobil velmi rychle třeba i Samsung, největší konkurent Sony.

V roce 2014 ovládla trh 4K technologie, mnohem logičtější řešení, než 3D, která nabízí minimální horizontální rozlišení obrazovky 3840 pixelů. Špičková technologie HDR (High Dynamic Range, vysoký dynamický rozsah) zdokonalující obraz, jež umožňuje televizorům reprodukovat jas srovnatelný s jasem vnímaným lidským zrakem, byla představena v roce 2016. Tyto technologie v kombinaci s unikátní funkcí Sony Motionflow zdokonalující podání pohybu umožňuje vychutnat si rychlý pohyb sportovních přenosů nebo velkolepé akční scény s ostrou, přirozenou a realistickou kvalitou obrazu.

Společnost Sony představila v květnu 2015 svoji první řadu modelů Android TV Bravia, které uživateli umožňují snadný přístup k obsahu prostřednictvím služeb YouTube, Netflix či instalaci aplikací a stahování her z Google Play Store.

Od tranzistoru k OLED

V roce 2007 představila společnost Sony první OLED (Organic Light-Emitting Diode) televizor na světě, model XEL-1, který byl v době, kdy se vyráběl, se svými 3mm nejtenčím existujícím televizorem. V posledním desetiletí společnost Sony zcela neopustila technologii LED, ale začala zároveň zdokonalovat technologii OLED. Tím se liší její přístup například už od zmíněné firmy LG, která vedle LCD televizorů každý rok prezentovala novinky v OLED technologii. Stejně jakoio Sony se k OLED postavil i Samsung, který OLED odložil na pár let k ledu.

V roce 2017 představila společnost Sony na každoročním veletrhu CES v Las Vegas zcela novou sérii A1, kterou jsme vám představili na začátku článku.