Sound Masking: Ticho léčí

Cambridge Sound Management vytvořil systém pro zajištění soukromí pacientů určený do nejrůznějších zdravotnických zařízení – Qt Patient Privacy Systém.

Kdo někdy ležel v nemocnici, jistě potvrdí, že po odeznění největších zdravotních problémů ho nejvíce trápí časté buzení a nespavost. Přitom právě spánek je při rekonvalescenci velmi důležitý. Nemocnice a soukromé kliniky začínají brát zvuk i akustiku opravdu vážně – zjistili totiž, že hluk má na pacienty velký a proto i negativní vliv. Proto může být pro zdravotnická zařízení, a potažmo všechny pacienty, užitečná nová technologie maskování zvuku, tzv. Sound Masking, který umí nejen odstínit rušivé vlivy, ale navíc také pomáhá zajistit soukromí pacientů.

„Zajištění klidu i soukromí pomocí technologie pro maskování zvuku je zcela nový směr. Ve zdravotnictví může najít uplatnění jak v nemocnicích, tak v čekárnách ambulancí, poradenských centrech, lékařských ordinacích a kancelářích,“ říká Andrej Hronec, ředitel společnosti Audiopro, která tuto technologii přináší do České republiky. „Maskování zvuku funguje tak, že do požadovaného prostoru vysíláte uniformní tichý zvuk připomínající šum větru. Je upraven do pásma lidské řeči a optimalizován tak, aby překrýval probíhající komunikaci. Tím pádem eliminuje nežádoucí ruch. Kromě toho umí také zajistit soukromí pacientů.“

Jak tedy nemocniční prostory zklidnit?

Odstínění rušivých vlivů klasickou formou, tedy fyzickou přestavbou prostor a zabudováním izolačních materiálů a prvků je velmi nákladné. Naštěstí existuje i jiné řešení – unikátní technologie maskování zvuku (Sound Masking), jejíž instalace je podle složitosti prostor záležitostí několika hodin, maximálně dnů. Zařízení není náročné na obsluhu, zapnout a vypnout lze jediným stiskem tlačítka. Systém je energeticky velmi úsporný, má spotřebu menší než běžná žárovka. Navíc je téměř neviditelný a nezasahuje rušivě do podoby interiéru.

A co ochrana soukromí?

Do ochrany záznamů a důvěrných dat pacientů zdravotnická zařízení investují velké prostředky, avšak diskrétní informace mohou unikat naprosto banálním způsobem. Například hlasitá konverzace s lékařem nebo sestřička hlasitě sdělující výsledky testů – tak jednoduchý je možný únik důvěrných informací. I v tom pomůže Sound Masking, který překryje probíhající komunikaci tak, že jí není rozumět.

Tvůrcem a dodavatelem řešení pro Sound Masking je americká společnost Cambridge Sound Management, která nabízí řadu systémů navržených ke zvýšení akustického komfortu, řešení problémů s rozptylováním zvukovými podněty a ochranou soukromí. Tyto systémy vynikají unikátními zvukovými parametry, jednoduchou instalací s minimálními zásahy, přijatelnou cenou a energetickou nenáročností.