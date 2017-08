SteelSeries uvádí senzor TrueMove3

Výrobce počítačových herních periférií, společnost SteelSeries, představila nový senzor počítačových myší pro elektronický sport TrueMove3. Byl vyvinut ve spolupráci s PixArt a nabízí sledování pohybu v poměru 1:1 bez prodlevy. Jako první je integrován do modelů Sensei 310 a Rival 310.

„Uvádíme první skutečný eSportový senzor,“ říká Ehtisham Rabbani, CEO SteelSeries, a dodává: „Naše značka byla založena před více než 15 lety, aby pomohla profesionálům vyhrávat turnaje. Jsme hrdí a s pokorou si uvědomujeme, že díky našemu příslušenství hráči a týmy získali více finančních odměn v turnajích než s jakoukoli jinou značkou. Dosáhli jsme toho, protože jsme ignorovali konvenční představy a teorie a zaměřili se na to, co opravdu profesionálním hráčům pomáhá. Na stejném principu byl vyvinut také nový TrueMove senzor.“

Optický senzor TrueMove3 disponuje 12 000 CPI, 350 IPS a byl vyvíjen spolu s předním lídrem v oblasti senzorů, společností PixArt. Jeho ultra nízká latence a rychlá odezva přinášejí nejpřirozenější a nejpřesnější pohyb myši. Na rozdíl od jiných senzorů redukuje tzv. jitter, tedy jev způsobující neefektivní zpomalení latence.

TrueMove 3 přináší sledování pohybu „jedna k jedné“ (1-to-1) v hodnotách od 100 do 3500 CPI. Od 3 500 do 12 000 CPI využívá nové pokročilejší technologie snižující efekt jitteru tak, aby bylo dosaženo co nejpřirozenějšího pohybu myši bez nutnosti zpomalení doby odezvy. Vlastní navržený TrueMove3 SROM dramaticky snižuje reakční dobu a značně zvyšuje přesnost.

Hráč profesionálního týmu Evil Geniuses Syed „SumaiL“ Hassan komentuje: „Vyhrávám, protože tvrdě pracuji na tom, abych byl nejlepší. Zároveň potřebuji příslušenství, které se mnou dokáže udržet krok a myš, která nechá zapomenout na to, že ji používám. To je to, co jako hráči potřebujeme, periferie, které budou stíhat naše vysoké tempo a stanou se součástí nás samotných. Používal a vyhrával jsem turnaje s prototypem myši Sensei 310 od začátku roku a mohu ji jenom doporučit.“

SteelSeries Sensei 310, zrození legendy

Legendární myš SteelSeries Sensei je zpět s vylepšenými technologiemi a funkcemi v osvědčeném symetrickém designu. Disponuje 8 programovatelnými tlačítky, prvními čistě silikonovými bočními plochami a nově navrženými tlačítky s mechanickými spínači, které garantují 50 milionu kliknutí se stejnou rychlostí a konzistentním pocitem při stisknutí po celou dobu používání.

SteelSeries Rival 310 pro praváky

Nový člen modelové řady Rival sdílí stejné vlastnosti vč. TrueMove3 senzoru jako Sensei 310, ale liší se ergonomií. Je určen pro praváky, nabízí 6 programovatelných tlačítek a hladký pogumovaný kabel.

Software SteelSeries Engine

Myši mají v sobě integrovánu vnitřní paměť umožňující uložit uživatelské nastavení bez nutnosti opětovné konfigurace na jiném počítači. Jsou kompatibilní s aplikacemi jako PrismSync a GameSense, díky kterým lze sjednotit barevnost a efekty podsvícení napříč SteelSeries produkty.

Myši pro eSport SteelSeries Sensei 310 resp. SteelSeries Rival 310 s exkluzivním senzorem TrueMove3 jsou k dispozici prostřednictvím webu výrobce za cenu 69,99 euro.