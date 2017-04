Už 43 % domácností v ČR může naladit novou generaci televizního vysílání

Další část České republiky pokrývá přechodová DVB-T2 síť pro nový standard pozemního vysílání. Vysílání se tak rozšiřuje z Prahy do ostravského a brněnského regionu. Do přechodové sítě navíc přibyly nové programy televizních stanic Óčko Expres, Barrandov Family a TV Noe. Vysílání tak nyní může sledovat již 43 % obyvatel Česka.

Nedávno jsme vás informovali o tom, že České radiokomunikace zahájily vysílání v první části přechodové sítě DVB-T2. Nyní společnost CRA oznámila, že se vysílání rozšířilo na další území České republiky a může ho tak sledovat již 43 % obyvatel. Jde o jediné televizní vysílání, které je zdarma a využívá ho zhruba 60 % domácností.

V následujících měsících bude síť rozšiřována i do dalších regionů. Tato nová DVB-T2 síť bude zajišťovat vysílání televizních programů komerčních televizních stanic i po roce 2020, kdy se předpokládá vypnutí současných DVB-T sítí.

Přechod na DVB-T2 je vynucen z důvodu odebrání části televizních kmitočtů, které budou po roce 2020 alokovány pro mobilní datové sítě „5G“. Lidé mají čas na nákup nového přijímače až do roku 2020, čímž mají i prostor pro přirozenou obměnu televizorů. Na současném DVB-T vysílání se nic nemění až do roku 2020, diváci tak nyní nemusí nic řešit. Pokud si však domácnosti nyní budou pořizovat nový televizní přijímač, měl by to být takový, který podporuje nový standard vysílání DVB-T2 / HEVC. CRA udělují logo „DVB-T2 ověřeno“ přijímačům, které vyhoví testování a prokážou, že budou schopné fungovat i v novém způsobu vysílání. Seznam přijímačů, kterých je nyní více než 800, najdou diváci na www.dvbt2overeno.cz.