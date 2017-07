Vybojuje Qualcomm zákaz prodeje iPhonů a iPadů v USA?

Společnost Apple přestala platit licenční poplatky Qualcommu. Obvinila Qualcomm z nedodržování spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních pokynů (zdroj: FRAND). Qualcomm se nyní snaží dosáhnout zákazu prodeje iPhonů vyrobených v Asii ve Spojených státech.

Soudní bitva mezi společnostmi Qualcomm a Apple vstoupila do dalšího levelu. Qualcomm požádal Komisi pro mezinárodní obchod (ITC), aby zablokovala dovoz vybraných modelů iPhonů a iPadů, které jsou vyráběny v Asii, do USA. Společnost Qualcomm požaduje i zastavení prodejů zařízení, která se už nacházejí ve Spojených státech, a v jižní Kalifornii napadl společnost Apple žalobou za porušení šesti patentů, které se týkají technologií vedoucích k úsporám energie z baterií při komunikaci. Qualcomm je držitelem těchto patentů za období let 2013–2017.

Qualcomm požaduje zablokování prodeje všech iPhonů s čipem LTE od konkurenčních mobilních komunikačních společností (jako jsou AT&T a T-Mobile). Tato situace se týká některých modelů iPadů a iPhone 7 a 7+. Jak uvedl právník Don Rosenberg, zastupující Qualcomm, tato společnost vstoupila do dalšího soudního řízení, protože Apple nechce platit za technologii, kterou ve svých přístrojích používá.

Don Rosenberg dále konstatoval, že pokud by Apple platil držiteli licence, společnosti Qualcomm, za její patenty, používané v přístrojích Applu, k žalobě by nedošlo. Přitom ještě poznamenal, že se Qualcomm musí proti takovému jednání logicky bránit.

Qualcomm požaduje osmnáctiměsíční zastavení prodejů výše zmíněných přístrojů v to počítaje další modely, které se mají na trhu v brzké době objevit. Rozhodčí komise, která má celou věc posoudit, by se měla v celé záležitosti vyjádřit během srpna a součástí rozhodnutí by mělo být i stanovení termínu soudního procesu mezi oběma společnostmi – vše nasvědčuje tomu, že by to mělo být v průběhu příštího roku. Zároveň je Qualcomm v naději, že nový případ o porušení patentu, který byl podán dnes, by mohl být pozdržen, než ITC nerozhodne o zákazu prodejů inkriminovaných zařízení.

Společnosti Qualcomm, která patří k velmi silným hráčům na poli informačních technologií, poznamenala, že Apple uplatňoval neférové praktiky na trhu s patenty a tím cíleně likvidoval konkurenci. Apple zase požádal komisi FTC (zabývá se protisoutěžními obchodními praktikami), aby provedla přezkoumání postavení Qualcommu za to, že si účtuje zvláštní licenční poplatky za technologie, s nimiž němá vůbec nic společného. Tím vyprovokoval Qualcomm k podání žaloby o neplacení licenčních poplatků za jeho patentem chráněné technologie.

Celá věc se tak dostává do spirály, kdy jednotliví účastníci neustále hledají argumenty na protistranu a vzájemně se obviňují a podávají další soudní žaloby.

Důsledkem tohoto dění však je, že nový iPhone 8 se na trhu s velkou pravděpodobností objeví bez gigabitové LTE. Tím zřejmě ale přijde o výhodu, kterou mají mobilní telefony konkurenčních značek, které za používání patentovaných technologií Qualcommu odvádějí poplatky. Qualcomm je v současné době jediná společnost, která už má čipy s podporou sítí čtvrté generace o rychlosti více jak jednoho gigabitu. Nejnovější mobilní modem Qulacomm Snapdragon X16 nabízí právě zmíněnou funkčnost gigabitového LTE a je už integrován v nejnovějších telefonech Samsung Galaxy 8 a 8+. Ty s jeho pomocí jsou schopny dosáhnout rychlosti komunikace až 1,2 Gb/s.

Co z toho plyne pro Apple? Díky nedostupnosti nových Gigabit LTE technologií od Qualcommu zřejmě bude nucen – jak tomu už bylo v minulosti – spolupracovat se společností Intel. To ostatně potvrdila i agentura Bloomberg. Dle ní se v telefonech Applu objeví nejen čipy od Qualcommu, ale i od Intelu.

Jak je známo, Intel ale tvrdě pracuje na dokončení modemu Gigabit LTE. Podle všech dostupných informací to ale nestihne do doby, kdy by se na trhu měl objevit telefon Apple iPhone 8. V jubilejním modelu telefonu tak Apple ztratí zřejmě možnost ohromit veřejnost (kromě virtuální reality a samoučícího se softwaru) velmi rychlým bezdrátovým spojením.

Celá věc má ale ještě jeden háček. Sítě Gigabit LTE potřebují místní operátoři v USA prosazovat, aby byly využívány, a tak se zaplatily co nejdříve investice do nich vložené. A pokud zrovna Apple uvede telefon, který Gigabit LTE nebude moci využívat (rozuměj, nebude jím vybaven), ztratí trh mobilních operátorů obrovskou množinu potenciálních uživatelů, kteří si hodlají nový telefon Applu koupit. Druhou stranou mince je, že zřejmě dojde k posílení konkurence Applu, jako je třeba výše zmíněným telefonem Samsungu Galaxy 8/8+ či modelů jiných výrobců, postavených na platformě Android. V září se pak pozice Applu ještě zhorší, protože na tu dobu plánuje Samsung na trh uvést novou vlajkovou loď mezi phablety, totiž Note 8, která by si rovněž j Gigabit LTE měla rozumět.

A tak bude zajímavé čekat na výsledné rozhodnutí komise v srpnu tohoto roku, protože tlak na ni nebude veden jen ze dvou stran obou rozkmotřených stran, totiž Applu a Qualcommu, ale i ze strany mobilních operátorů, kteří se budou snažit – třeba lobbingem – prosadit své zájmy ve prospěch vybavení iPhonu Gigabit LTE.