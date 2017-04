Už teď si můžete zahrát o 20 vstupenek na předpremiéru filmu The Circle!

SOUTĚŽ - 10 nejoriginálnějších odpovědí odměníme 2x vstupenkou na předpremiéru filmu The Circle 26. 4. od 19 hod. v Cinema City Flora. Uzávěrka soutěže je 26. 4. 2017.

Jak soutěžit?

Dejte like na facebooku Chipu

Napište nám do komentáře u soutěže na facebooku: Který článek v posledních číslech Chipu (2-4/2017) se vám nejvíce líbil a v čem vám pomohl.

VĚDĚT JE DOBRÉ. VĚDĚT VŠECHNO, JE JEŠTĚ LEPŠÍ.

Emma Watson se v novém sci-fi thrilleru The Circle ocitne pod permanentním dohledem Toma Hankse a vstoupí do kruhu, z něhož možná nevede cesta ven. Napínavý a místy děsivý příběh nabízí ovšem znepokojivou otázku - jde v dnešní době stále ještě o žánr sci-fi? Hvězdný Tom Hanks byl z námětu a knižní předlohy tak nadšený, že se sám stal jedním z producentů filmu. Vedle něj a Emmy Watson hraje ve filmu i John Boyega (Hvězdné války: Síla se probouzí). Postava v The Circle se stala poslední filmovou rolí pro vynikajícího herce Billa Paxtona ( Apollo 13, Titanic, Na hraně zítřka, Vetřelci ).