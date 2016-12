Vylepšete své webové stránky pomocí analytického startupu

Kam koukají, jak pohybují myší a proč nedělají to, co jejich tvůrci zamýšleli? Z běžné analytiky se toho lze dopátrat jen těžko. Nově vydaná verze aplikace nabízí vylepšené generování map kliknutí (tzv. heatmap), propracovanější nahrávky aktivity uživatelů a přibylo hodnocení stránek formou skóre.

Nahrávání návštěv uživatelů do videa je pro Zeerat klíčovou funkcí. Přehrávání nahraných videí nově doprovází časová osa akcí vedle videa. Jedná se o vizualizaci toho, jak šly jednotlivé kroky na videu po sobě. V ose je zaznamenáno každé kliknutí, vyplnění formuláře, přechod na stránku apod. V praxi tak lze nyní snadněji prohlížet, co se ve videu stalo zajímavého i bez nutnosti sledovat jej od začátku.

Nový vzhled a lepší filtrování - důležité informace na dosah ruky

Díky pokročilým filtrům lze třídit uživatele podle ID, emailu, doby strávené na stránce, navštívené stránky apod. Obzvlášť užitečné je filtrování uživatelů, kteří vyplnili na stránkách nějaký formulář, zadali email, během jejich návštěvy došlo k chybě, nebo naštvaně klikali na prvky na stránce. Každý si tedy zobrazí pouze to, co jej doopravdy zajímá a nemusí se prodírat stovkami videí, jako je tomu často u konkurenčních nástrojů na trhu.

Skóre stránek pomůže odhalit slabá místa

Heatmapy nemusí být jen statický obrázek: Vizualizujeme počty kliknutí

To, co ještě nedávno bylo možné pouze vizuálně hodnotit, je nyní podloženo konkrétními čísly. Funkcí, kterou nepochybně ocení majitelé e-shopů, je poté možnost shlukování vícero heatmap do jedné. Jste e-shop a chcete vylepšit produktovou stránku? Právě s tím vám spojení více stránek do jedné heatmapy skvěle pomůže.