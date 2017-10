5 minut čtení - 10 minut instalace - K výbavě školáků a studentů dnes již obvykle patří i smartphony a tablety, ve kterých si mohou nosit třeba i elektronické učebnice a zapisovat si do nich poznámky z výuky. Samozřejmě existují i další mobilní aplikace, které se ve škole hodí skoro každý den.

GALERIE: Nejlepší aplikace pro školáky

Duolingo

Výuka jazyků

Bezplatně použitelná aplikace pro výuku desítek světových jazyků Duolingo je k dispozici nejen pro hlavní platformy Android a iOS, ale také pro mobilní verzi Windows 10. V aplikaci Duolingo si nejprve zvolíte jazyk k výuce a pak také intenzitu, s jakou se chcete učení věnovat. Po úvodním rozřazovacím testu vám bude Duolingo během dne nabízet krátké lekce ve zvoleném jazyce. Pro angličtinu je k dispozici výuka v češtině, další jazyky je třeba se učit právě přes angličtinu, protože jejich lekce do češtiny lokalizovány nejsou. I tak ale patří Duolingo mezi nejlepší výukové aplikace, které si můžete do svého smartphonu pořídit.

zdarma zdarma

Khan Academy

Chytré doučování

Khanova akademie vznikla původně jako soubor videí k doučování matematiky, který připravil Salman Khan pro svoji neteř. Postupem času se z názorných videí pro doučování matematiky i všech dalších běžných školních předmětů stal celosvětový fenomén. Neustále vznikají nová videa, která jsou dostupná nejen na webu khanacademy.org, ale také v mobilních aplikacích pro Android a iOS. Videa jsou přehledně členěna podle jednotlivých předmětů a obtížnosti probírané látky a k dispozici jsou i názorné textové popisky s obrázky pro vysvětlení dané problematiky. Přestože na webu cs.khanacademy.org najdete množství obsahu, včetně videí, v češtině, v mobilní aplikaci Khan Academy se bohužel musíte spokojit s angličtinou nebo některým z dalších světových jazyků.

zdarma zdarma

English Grammar in Use

Anglická gramatika

S učebnicí English Grammar in Use se jistě setkala nebo ještě setká většina školáků a studentů, kteří se učí anglicky. Tato vyčerpávajícím způsobem, ale zároveň velmi přehledně a názorně sestavená učenice anglické gramatiky je dostupná i v podobě mobilní aplikace. Několik prvních lekcí je k dispozici zdarma, další je třeba si dokoupit. Kupovat přitom můžete buďto jednotlivé lekce, které přijdou zhruba na padesátikorunu, nebo si můžete za zhruba 450 korun pořídit celou učebnici. To je jistě hodně peněz, ale uvažme, že papírová verze není levnější a že učebnice, resp. aplikace English Grammar in Use se bude hodit nejen studentům, ale každému, kdo anglicky sice umí, ale občas si potřebuje něco z problematiky anglické gramatiky osvěžit.

zdarma zdarma

Česká gramatika

Výuka češtiny

V aplikaci Česká gramatika si můžete pravidelně procvičovat český pravopis, a to prostřednictvím testů pro různé úrovně znalostí. Díky tomu se aplikace Česká gramatika hodí jak pro děti školou povinné, tak pro dospělé, kteří už možná pozapomněli na některé záludnosti našeho mateřského jazyka. Testy jsou aplikací okamžitě vyhodnoceny a oznámkovány a nechybí ani průběžně doplňovaná statistika dosažených výsledků. Většina testů je k dispozici zcela zdarma, ale aplikace zobrazuje reklamu. Pokud by vám v bezplatné verzi aplikace Česká gramatika reklama vadila, můžete ji odstranit nákupem placené varianty: za 59 korun na rok, za 159 korun navždy.

zdarma

Taháky do kapsy

Pomoc při testech

Když vědomosti nestačí a paměť selhává, je potřeba nasadit spolehlivější prostředky. Pokud se vám na test podaří propašovat smartphone, máte vyhráno. Stačí si totiž instalovat bezplatně dostupnou aplikaci Taháky do kapsy a hned budete mít všechny potřebné vědomosti při ruce. K dispozici jsou totiž stovky zápisků ze všech běžných školních předmětů (čeština, matematika, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, biologie atd.), které pokrývají hlavní témata výuky a následných testů. Potřebné informace vám pomůže najít integrovaný vyhledávač nebo si je můžete pro rychlý přístup označit jako oblíbené. Nové zápisky mohou vytvářet sami uživatelé, takže se obsah aplikace neustále rozrůstá.

zdarma

Photomath

Pomoc s matematikou



Pokud při testu z matematiky přesvědčíte učitele, že jedinou kalkulačkou, kterou máte, je váš smartphone, máte vyhráno. Namísto obyčejné kalkulačky si totiž můžete instalovat aplikaci Photomath, která za vás příklady rovnou spočítá. Photomath podporuje zlomky, lineární rovnice, soustavy rovnic i funkce jako logaritmy atd. Pro řešení příkladů přitom stačí jen namířit fotoaparát smartphonu na příklad a Photomath rovnou zobrazí výsledek, společně s postupem výpočtu, který je při testech nebo domácích úkolech z matematiky učiteli vyžadován. Photomath přitom umí číst nejen vytištěné, ale i ručně napsané příklady a vzorce.

zdarma zdarma

Školní známky, rozvrh hodin

Rozvrh i žákovská

V aplikaci Školní známky, rozvrh hodin si můžete vytvořit rozvrh hodin a také si k jednotlivým předmětům průběžně vkládat známky z testů a zkoušení. Aplikace pak bude počítat průměrné známky, abyste ihned věděli, ve kterém předmětu je třeba ještě před vysvědčením přidat. Kromě rozvrhu hodin si můžete do aplikace vkládat i termíny testů, domácích úkolů nebo jakýchkoli dalších událostí, na které vás aplikace Školní známky, rozvrh hodin vždy včas upozorní. Základní verze aplikace Školní známky, rozvrh hodin je k dispozici zdarma, ale zobrazuje reklamu a má omezeny některé funkce. Po zaplacení 35 korun zmizí reklama a v aplikaci si můžete vytvořit neomezené množství semestrů a kategorií událostí.

zdarma

Geometrické výpočty

Počítání bez vzorců

K výpočtům ploch, povrchů nebo objemů geometrických těles slouží matematické vzorce, které si prostě musíme zapamatovat (ve škole) nebo je třeba najít na internetu (když náhodou potřebujeme provést nějaký takový výpočet i v reálném životě). Především pro školáky ale může velkou pomoc představovat chytrá aplikace Geometrické výpočty, která obstará výpočty spojené s dvourozměrnými i trojrozměrnými geometrickými tělesy. Stačí jen zadat požadované údaje (délku strany, poloměr, výšku atd.) a aplikace vše vypočte za vás. Aplikaci Geometrické výpočty lze používat zcela zdarma a bez reklam. Výtku máme snad jen k trochu dětinské grafice aplikace.

zdarma

Periodická tabulka

Pro chemiky

per.png

Chemie patří mezi nejsložitější školní předměty, už kvůli nutnosti naučit se údaje o prvcích z periodické tabulky prvků. Velkým pomocníkem může být například aplikace s jednoznačným názvem Periodická tabulka, která i v bezplatné verzi zobrazí základní informace o chemických prvcích, včetně například i diagramu jejich elektronového obalu. Pokud si za 120 korun pořídíte placenou variantu aplikace Periodická tabulka nazvanou Pro, nejen že se zbavíte reklamy, ale také získáte například i tabulku rozpustností, kalkulačku molární hmotnosti nebo třeba seznam izotopů a fotografie prvků.