Pár slov k HDR

HDR neboli High Dynamic Range (vysoký dynamický rozsah) umožňuje dosáhnout většího rozsahu expozice, a tím docílit vyšší míry detailu jak u velmi jasných, tak u velmi tmavých oblastí obrazu. Obraz se tím stává kontrastnější a výraznější.

Úrovně HDR

Tak například TP Vision, výrobce televizorů Philips, nabízí hned tři úrovně podpory HDR: HDR Plus, HDR Premium a HDR Perfect. Formát HDR podporuje kombinací širokého barevného gamutu v rozmezí 72–99 % a vysoké svítivosti mezi 400 až 750 cd/m2. Podle úrovně těchto parametrů své HDR modely rozděluje do jedné ze tří zmíněných úrovní. Podporu HDR naleznou zákazníci již od základní UHD série 6162 s HDR Plus, pokud však chtějí nejvyšší úroveň HDR, logicky musí volit OLED televize, které s HDR Perfect nabízí 99% barevný gamut, svítivost až 750 cd/m2 u jasných scén a nejhlubší černou u tmavých scén. OLED umožňuje ovládat svítivost každého pixelu zvlášť a dosáhnout tak výrazných barev s jasnými přechody. Philips OLED televizory zároveň splňují specifikaci pro udělení certifikátu Ultra HD Premium.

Různé formáty, různé využití

V současnosti jeden z nejčastěji dostupných formátů je tzv. HDR10. Video v tomto formátu má 10bitové barvy oproti běžným 8bitovým, proto číslovka 10. HDR10 je otevřený formát, u kterého na rozdíl od formátu Dolby Vision nemusí výrobci platit licenční poplatky za použití, a proto jej podporují téměř všechny hlavní hráči na trhu.

Dalším HDR formátem, který se dere na výsluní, je HLG (Hybrid Log Gamma), který společně vyvinuly britská BBC a japonská stanice NHK. Je určený primárně pro televizní vysílání, protože kombinuje v jednom signálu jak běžný barevný rozsah, tak i široký barevný rozsah HDR. Přístroje bez podpory HDR tedy zobrazí běžný obraz a HDR kompatibilní televizory přehrají obsah ve vysokém dynamickém rozsahu.

Kde HDR hledat?

HDR obsah již není tak vzácný, jako tomu bylo před dvěma lety a diváci jej mohou nalézt na streamovacích službách jako je Amazon nebo Netflix. Čím dál více videí v HDR je i na Youtube. Herní konzole PS4 a Xbox Ones S již také podporují HDR a je tak možné si vybrané hry vychutnat s ještě lepší grafikou. S příchodem HLG formátu se počítá brzy i s využitím v televizním vysílání. V neposlední řadě jsou filmy a seriály v HDR k dostání také na Blu-ray discích.