Uvolnění místa na disku počítače

10 minut čtení - I když je disk počítače zaplněný daty až po okraj, nemusíte ještě nutně mazat svoje soubory. Ve Windows 10 je totiž integrována funkce, která zajistí kompresi dat.

Bez ohledu na to, jakou kapacitu má váš pevný disk – ať už klasický HDD, nebo modernější SSD –, je jen otázkou času, kdy dospějete k jeho úplnému zaplnění daty. K vyčerpání kapacity disku až do posledního volného bitu by však nikdy nemělo dojít – mohlo by to znamenat fatální důsledky pro celý systém, který neustále vytváří a ukládá, byť třeba jen dočasně, různá data. Operační systém Windows zobrazuje při docházejícím volném místu na disku varování, kterému byste určitě měli věnovat pozornost. Běžnou reakcí je pak hektické mazání dat a odinstalovávání aplikací s cílem uvolnit co nejvíce místa pro bezproblémový chod počítače. Samozřejmě si také můžete pořídit další pevný disk a přesunout na něj data, se kterými tak často nepracujete. Existuje ale i další zajímavé řešení, se kterým přichází poprvé operační systém Windows 10. Microsoft totiž do svého produktu implementoval funkci ovládanou v prostředí příkazového řádku, pomocí které lze komprimovat systémová data a získat tak alespoň trochu cenného místa na pevném disku. Jediným příkazem přitom můžete ušetřit až několik GB prostoru.

Zní vám komprimování systémových dat jako bláznivý nápad? Obáváte se, že bude váš počítač kvůli nutnosti data před použitím opět dekomprimovat pracovat pomaleji? Teoreticky by to tak mělo být a operační systém by měl být kompresí dat brzděn. Jak se ale v našich praktických testech ukázalo, rozdíl ve výkonu nejen že není nikterak dramatický, ale ve skutečnosti je skoro nepostřehnutelný. Je to způsobeno nejen více než dostatečným výkonem současných procesorů, ale také principem práce s daty, kdy jsou menší soubory rychle nahrávány z pevného disku do operační paměti, kde, díky extrémní rychlosti operační paměti, dochází k jejich velmi rychlé dekomprimaci. Pokud tedy máte na dnešní poměry standardně vybavený počítač, neměli byste vliv komprimace systémových dat na jeho výkonu nijak zvlášť zaznamenat.

Naše zkušenost ukázala, že s použitím funkce pro kompresi systémových dat Windows 10 lze získat 2 až 4 GB volného místa na pevném disku. To asi na první pohled nevypadá jako velká výhra pro majitele počítačů s pevnými disky s kapacitou v řádu stovek GB nebo jednotek TB, je ale třeba si uvědomit, že se prodává stále více velmi levných přenosných počítačů a tabletů a hybridních zařízení, vybavených levným úložištěm typu eMMC (Embedded Multimedia Cards) s kapacitou 32 nebo 64 GB. Zde už hraje jakýkoli zisk volného prostoru velkou roli.

Již s updatem z Windows 8 na verzi 8.1 zavedl Microsoft nový mechanismus WIMBoot (Windows Image Boot), díky kterému potřebuje operační systém na disku počítače méně prostoru. Běžně instalační program rozbalí všechna systémová data ze souboru Install.wim a zkopíruje je do systémového diskového oddílu. WIMBoot ale ukládá tato data bez jejich dekomprimace do skrytého diskového oddílu. Výhoda sice spočívá v kompresi dat, nevýhodou je ale to, že na disku zůstávají uložena data, která pro operační systém vůbec nejsou potřebná. Například i proto, že výrobci počítačů neustále přibalují do souboru Install.wim svůj software, předinstalovaný v operačním systému Windows.

Proto Microsoft tento na první pohled užitečný nápad ve Windows 10 přepracoval a svůj operační systém rozšířil o funkci Compact OS, která ukládá data Windows v komprimované podobě. Nová funkce přitom pracuje jak v počítačích s UEFI, tak ve starších strojích, které mají BIOS. Rozdělení systémových dat na jednotlivé soubory má výhodu i v tom, že aktualizace Windows mohou jednodušeji nahrazovat jednotlivé systémové soubory, nebo je i zcela odstranit. Funkce Compact OS navíc nejen šetří místo na pevném disku, ale také se stará o to, aby komprese a dekomprese dat spotřebovávala co nejméně procesorového času.

Nástroj se spouštěcím souborem Compact.exe najdete i v dřívějších verzích Windows. Zde slouží například ke kompresi jednotlivých souborů či složek v souborovém systému NTFS. Avšak až nový parametr »/CompactOS«, který je použitelný jen ve Windows 10, se postará o výše zmíněnou kompresi systémových dat.