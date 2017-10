Český eM Client proniká na zahraniční trhy

Cesta českého emailového klienta eM Client na americký a japonský trh

Český e-mailový klient eM Client úspěšně konkuruje Outlooku a je stále žádanější na zahraničních trzích. Svou expanzi cílí na západní i východní trhy, kde jej využívají jednotlivci i nadnárodní korporace. Jeho aktuální verze, která je kompatibilní prakticky se všemi technologiemi a poskytovateli služeb z oboru (tj. IMAP/POP3, CalDav, CardDav, XMPP, MS Exchange, Google Apps, Office 365, iCloud, IceWarp, Kerio a mnoho dalších), klade také silný důraz na bezpečnost spočívající v šifrování zpráv prostřednictvím technologií S/MIME a PGP (Pretty Good Privacy – vskutku dobré soukromí).Příběh společnosti se začal psát již v roce 2006, kdy se skupina studentů rozhodla vytvořit ve svém volném čase a bez finanční podpory nový nástroj pro správu e-mailů, který bude konkurovat Outlooku. Původně velmi ambiciózní plán, který počítal s dobou vývoje 18 měsíců, se nakonec protáhl, ale původně stanoveného cíle nakonec dosáhl. Dnes je již na trhu verze označená 7.1, která nabízí řadu pokročilých funkcí a těší se stále větší oblibě.

Spolupráce s giganty

Významným milníkem byl pro společnost eM Client rok 2011, kdy se její zástupci zúčastnili odborné konference v Silicon Valley, kde se setkali se zaměstnanci takových gigantů, jako Apple, Sun Microsystems a Microsoft. S nimi měli možnost podílet se na standardizaci otevřených protokolů CalDav a CardDav sloužících k synchronizaci kalendáře a kontaktů. Tato jedinečná příležitost otevřela eM Clientu dveře na americký trh, protože během svého pobytu zde společnost nasbírala cenné kontakty, účastnila se různých start-upových aktivit a také měla možnost představit své řešení významným IT korporacím.

Druhý zásadní moment přišel v roce 2013, kdy eM Client zaznamenal největší nárůst počtu uživatelů, čímž rapidně vzrostla i jeho ziskovost. Tento zlom přišel s verzí 5 nabízející nový moderní design a širší rozsah funkcí. Tím se mnohonásobně zvýšil zájem uživatelů o tento produkt jako alternativu za Outlook. Logické vyústění neustálého zlepšování e-mailového klienta se dostavilo o 3 roky později, kdy počet uživatelů překročil magickou hranici jednoho milionu.

Dnes se společnost orientuje převážně na evropský, americký a asijský trh. V Evropě kromě „domácího“ českého i slovenského trhu je největší zájem o eM Clienta v Německu, Rakousku a Švýcarsku, kde je ceněn zejména pro svoje šifrovací funkce, které zaručují bezpečný přenos zpráv bez možnosti jejich přečtení poskytovatelem internetového připojení a e-mailovým serverem samotným. Nejedná se pouze o bezpečný přenos obchodních dat či firemních zpráv, ale také těch soukromých. Málo z nás si uvědomuje například nebezpečí, kdy prostřednictvím nezašifrované soukromé zprávy informujeme rodinné příslušníky či známé o termínu naší dovolené a dáváme tak informaci třetí straně o naší nepřítomnosti ve vlastních bytech či domech, čímž se vystavujeme možnému riziku vyloupení.

Úspěch na asijských trzích

Povědomí o kvalitě aplikace eM Client se šíří také na trzích východních. Po Indonésii, Srí Lance a Pákistánu, kde již eM Client prodal tisíce licencí, se dostává na řadu také trh japonský, kde od letošního roku společnost zahájila spolupráci s výhradním distributorem, firmou LodeStar.

Služby eM Clienta aktuálně využívají např. společnosti Toyota, Avis, Pixar, DPD, v České republice pak např. Brano, Mafra, Allrisk, Juta a mnoho dalších.

Rok 2017 je pro eM Clienta rokem dalšího významného milníku. Po spuštění verze 7.1 v první polovině letošního roku, která nově nabízí šifrování zpráv technologií PGP (do této doby bylo možné šifrovat zprávy prostřednictvím S/MIME), se společnost zaměřila na vytvoření verze pro macOS, kterou by chtěla nabídnout zájemcům do konce roku. Další vývoj bude směřován ke stále větší bezpečnosti, kompatibilitě a jednoduchosti použití e-mailového klienta.