Na českém hypotečním trhu začíná působit nový internetový fintech projekt hypo360.cz. Jedná se o revoluční platformu, která online shrnuje na jednom místě konkurenční nabídky hypotečních úvěrů od největších hráčů na trhu a pohodlně vyhodnocuje pro klienta dle relevantnosti ty nejlepší.

GALERIE: Hypo360

Není to ale jen „srovnávač nebo kalkulačka“ je to především pomocník, který klienta provede přes celý proces sjednání nebo refinancování hypotéky. Za sjednání hypotéky pomocí hypo360.cz navíc klient dostává provizi, kterou by jinak od banky obdržel finanční poradce. Zástupci a investoři projektu hypo360.cz představili nový koncept finančního zprostředkování hypotečních úvěrů online, klíčové výhody pro spotřebitele a další plány projektu do budoucna.

Na českém hypotečním trhu dosud existovaly pouze dvě možné cesty ke sjednání či refinancování hypotéky. Buď se klient obrátil přímo na banku (chybělo mu srovnání nejvýhodnějších nabídek ostatních bank), nebo využil služeb finančního poradce (v roce 2016 bylo přes zprostředkovatele uzavřeno cca. 65 % hypotečních úvěrů). V druhém případě vzniká velký transakční náklad placený bankou, resp. klientem. Existuje permanentní konflikt zájmu klienta vs. finanční motivace “nezávislého” poradce.

hypo360.cz přináší zcela novou možnost srovnání a zprostředkování hypotečního úvěru nebo refinancování stávajícího úvěru online, napřímo a bez účasti finančních poradců. hypo360.cz propojí zájemce o hypotéku s nejvýznamnějšími, a hlavně prověřenými poskytovateli hypotečních úvěrů (bankami) u nás. Spolupracujícími bankami jsou Česká spořitelna, Hypoteční banka, Komerční banka, MONETA Money Bank, UniCredit Bank a Oberbank AG.

„Cílem projektu hypo360.cz je umožnit lidem jednoduše najít nejvýhodnější nabídky na trhu a usnadnit jim komunikaci s bankami tak, aby vše proběhlo snadno a rychle. Současně klientům pomáháme získat férový, nezkreslený přehled nabídek jednotlivých bank a vyznat se ve složitých bankovních terminologiích,“ vysvětluje Jan Drahota, zakladatel a investor projektu hypo360.cz a dodává: „Naším cílem je zjednodušit proces sjednání hypotéky a refinancování na jedno kliknutí a já osobně jsem přesvědčen, že český trh je již připraven na ‚hypotéku online‘.“

Klient jednak ušetří peníze, neboť má garantovánu nejnižší sazbu na trhu, a navíc dostane odměnu, kterou by jinak místo něj získal finanční poradce. Ta se pohybuje v řádech desetitisíců korun dle výše hypotéky, může dosáhnout až částky 45 000 Kč. hypo360.cz vrací klientům většinu získané provize od banky za zprostředkování obchodu buď ve formě výplaty hotovosti, nebo možnosti použití k nákupu doplňkových produktů. Klient má garanci, že finanční instituce připravily pro hypo360.cz ty nejvýhodnější podmínky, které jsou při dodržení deklarovaných parametrů navíc závazné. Využitím služeb hypo360.cz tedy klient získá závaznou nabídku, na kterou jinde nedosáhne. Klient tedy zvládne vyřídit první kroky hypotečního financování snadno a rychle online.