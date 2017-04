Vyřešení problémů PS3 s obrazem resetováním grafického nastavení

Připojili jste svoji herní konzoli PlayStation k televizoru a chcete si zahrát. Místo toho se však objeví chybová zpráva, že příslušný mód není podporován.

Je za to zodpovědné nesprávné nastavení grafiky na PlayStation. Pokud totiž připojíte PS3 k televizoru, zvolíte většinou co nejvyšší rozlišení, které televizor nabízí, a konzole si toto nastavení uloží. Pokud následně připojíte PS3 ke staršímu televizoru nebo monitoru s nižším rozlišením, konzole je nastavena na vyšší rozlišení a nebude schopna obraz zobrazit. Objeví se tedy uvedená chybová zpráva. Chcete-li tuto situaci vyřešit, budete muset obnovit nastavení grafiky na konzoli. Provedete to tak, že konzoli zapnete a na několik sekund podržíte zapínací tlačítko. Spustí se tak reset nastavení. Jakmile konzole zapípá, uvolněte tlačítko a můžete vybrat správné rozlišení právě připojeného televizoru.