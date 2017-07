Rozhodnuto: Galaxy Note 7R se u nás prodávat nebude, nezbývá než čekat na Note 8!

Jak nám sdělil PR manažer zastoupení Samsungu v České republice, prodej repasovaného phabletu Samsung Galaxy Note 7R se České republice vyhne.

David Sahula, PR manažer společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, sdělil: „Repasovaný Note7 se v České republice rozhodne prodávat nebude.“ Je to škoda, protože tento phablet je velmi výkonný a nabitý možnostmi, mezi něž například patří možnost skenování otisku prstu a sken oční rohovky pro odemknutí přístroje. Pro srovnání přidáváme tabulku, ve které jsou srovnány rozdíly mezi Samsung Galaxy Note 5 a Galaxy Note 7.

Z tabulky je patrné, že rozlišení displeje se u těchto přístrojů vůbec nezměnilo, změnila se jen frekvence procesoru a možnost použít paměťovou kartu microSD až do kapacity 256 GB. Kromě toho je Note 7 odolný dle specifikace IP67, to znamená, že telefon je krytý před nebezpečným dotykem a zcela proti prachu (to je ta „6“ za IP), a je chráněn proti vniknutí vody do přístroje ponořením do hloubky jednoho metru na dobu 30 minut (to je ta „7“ za IP).

Abyste dále věděli, o co přijdete, pak přední fotoaparát – ve srovnání s Note 5 – má sice stejné rozlišení, použitím lepší optiky se však světelnost objektivu snížila z F1.9 na F1.7. Díky tomu Note 7 pořizuje lepší snímky i za horších světelných podmínek. Obdobně je tomu s hlavním (zadním) fotoaparátem. Zde se snížilo rozlišení z 16 MPx na 12 MPx, ale je použit systém Dual Pixel, což přispívá ke zvýšení možnosti vytvářet fotografie s vyšším rozlišením, než je samotné rozlišení snímacího prvku. I zde se snížila světelnost objektivu z F1.9 na F1.7 s důsledky, popsanými u předního (selfie) objektivu. Rozdílný je i použitý konektor pro připojení telefonu k nabíječce, Note 7 už disponuje konektorem typu C.

Používaný systém je Android 6.1, ovšem na internetu se hovoří o tom, že k dispozici je už i upgrade na verzi 7.0. Zatím ale není jasné, zda telefon bude možné upgradovat anebo dorazí na prodejny už s nainstalovanou verzí 7.0. Je to obrovská škoda, že jsme (opět) zůstali mimo hru, protože tento přístroj by měl být k dostání za velmi slušnou cenu a na netu se hovoří o tom, že distribuce a prodej by měly začít už v nejbližší době.

Přijde ale Samsung Galaxy Note 8

Voda se ale mezitím vaří pro Galaxy Note 8, který by měl být představen v co nejkratší době. Spekuluje se o tom, že by to mohlo být už na sklonku léta, na veletrhu IFA 2017, konaném každoročně první týden v září v Berlíně. Už proto, že loňská prezentace byla opravdu velmi skoupá, byly zde představeny pouze chytré hodinky. Myslíme si však, že Samsung si nenechá ujít bouřlivé ovace na berlínském Tempodromu, kde na akci Unpacked den před zahájením veletrhu IFA vždy předvádí své horké novinky. A tohle by mohla – po loňském skromném a poněkud nudném vystoupení – příležitost k nápravě. Novináři a zvaní hosté totiž z předchozích let byli zvyklí na zcela jiný průběh této akce, kde nadšeně aplaudovali horkým a zajímavým novinkám!

V každém případě by měl být nový model Samsung Galaxy Note 8 technologickou bombou, stejně jako byly nedávno uvedené modely Galaxy 8 a 8+. Jeho displej by měl mít 6,3 palce a mělo by jít opět o Super AMOLED s rozlišením 2160 x 3840, 699 ppi (bodů na palec). Jiné zdroje hovoří dokonce o rozlišení 2160x4428 pixelů, což je opravdu špička. Ať tak či tak, znamená to, že kresba tohoto displeje by měla být mnohem detailnější a jemnější, než tomu bylo u Note 7. Tento displej by měl nést označení UHD+.

Jen pro úplnost, Note 7 má 5,7palcový displej, rozlišení 2560x1440 pixelů a 518 ppi. Hovoří se o tom, že baterie Note 8 by měla mít kapacitu mezi 3000 a 3300 mAh a použit by měl být procesor Exynos 8895 s osmi jádry Exynos M2 + Coretx-A53, postavená na 10nm technologii, to je opět rozdíl oproti Note 7, kde jeho procesor je postaven na 14nm technologii. K dispozici by měl být 13 Mpx fotoaparát s rozlišením 4128x3096 obrazových bodů s bleskem, o světelnosti se zatím nikde nepíše. Stejně tak ve sféře dohadů zůstává, zda nový phablet bude mít vestavěné stereo reproduktory s podporou prostorového zvuku či ne.

Co však už proběhlo internetem, je cena, za kterou se Note 8 má prodávat. Má jít o nejdražší přístroj Samsungu v řadě Galaxy všech dob! Jeho cena se totiž očekává na 999 eurech. To znamená něco přes 26 tisíc korun.

Nezbývá než počkat, jak se situace vyvine. O dění kolem velmi oblíbených phabletů společnosti Samsung vás samozřejmě budeme dál informovat.