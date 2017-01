Tržby e-shopů letos překonají 100 miliard

Česká republika je e-shopovou velmocí. Podle nejnovějších statistik v současnosti funguje zhruba 38 500 internetových obchodů, což je o 500 více než v roce 2015. Z průzkumu srovnávače Zboží.cz navíc vyplývá, že celkový obrat tuzemských e-shopů poprvé překonal hranici 100 miliard korun. Mezi hlavní důvody patří podle expertů větší důvěra v online nakupování i snadnější tvorba vlastního e-shopu, k jehož spuštění již nejsou nutné technické znalosti.

S dostupnými internetovými službami je v současnosti snadné spustit si nejen vlastní webové stránky nebo blog, ale i vlastní internetový obchod. Díky novým specializovaným internetovým službám je totiž možné vložit vlastní e-shop prakticky do jakýchkoli webových stránek. Nezáleží přitom na tom, zda jsou statické, či dynamické, nebo s použitím jaké technologie nebo publikačního systému byly vytvořeny. „Řešení Shopareal.cz lze formou kódu vložit do libovolné webové stránky či na blog. Nabízené produkty, stejně jako nákup zákazníka, se pak spravují v přehledném administračním rozhraní systému, aniž by se provozovatel e-shopu musel starat o mechanismus prodeje produktů po internetu,“ uvádí Jaroslav Hansal, jednatel společnosti Bohemiasoft, která uživatelům internetu poskytuje e-shopové řešení Shopareal.cz.

Možnost vložit e-shop na jakýkoli vlastní web či blog je na českém internetu novinkou. Cílí na uživatele webu s podnikatelským duchem, kteří si chtějí vytvořit zcela nový internetový obchod nebo využít vysokou návštěvnost svých stránek. Majitelé existujících e-shopů mohou rozšířit svůj hlavní prodejní kanál o další internetové stránky a zvýšit tak svůj dosah na zákazníky a následně i obrat.

Snadná správa obchodu

S centralizovanou správou lze z jednoho místa ovládat libovolný počet obchodů na různých webových stránkách. V přehledné administraci systému se vkládají nové produkty s jejich textovým popisem, fotografií a cenou. Kompletní nabídka zboží se vždy automaticky aktualizuje na všech prodejních internetových stránkách. „Platforma zajišťuje nejen správu prodeje zboží na libovolném počtu webových stránek, ale zároveň může fungovat jako samostatný internetový obchod. Proto je vhodná jak pro začínající prodejce, tak i obchodníky, kteří již provozují svůj e-shop, ale chtějí rozšířit svoje obchodní kanály a zvýšit prodeje,“ dodává Jaroslav Hansal z firmy Bohemiasoft.

Jednoduchý a rychlý nákup

Z nejnovějšího průzkumu Stav e-commerce v ČR v roce 2016 vyplývá, že více než čtvrtina zákazníků na nakupování online oceňuje možnost rychle a jednoduše porovnat jednotlivé produkty mezi sebou, 22 % zákazníků pak větší výběr zboží a 21 % Čechů možnost nakoupit z pohodlí domova. Vložení e-shopu do oblíbených internetových stránek zákazníků nebo na blog, který často navštěvují, je proto další úrovní zjednodušení a zrychlení nákupu. Lidé na webu uvidí nabídku produktů s popisky včetně fotografií a mohou si svůj nákup rovnou vložit do košíku.

Podnikání bez investic

Vybudování vlastního internetového obchodu stojí zpravidla hodně času a peněz. Systémy na obchodování prostřednictvím webových stránek a blogů jsou ale poskytovány na základě pravidelného měsíčného poplatku. Obchodník ihned po registraci získá přístup do systému, kde se spravuje nabídka produktů. Po zaplnění e-shopu zbožím si vygeneruje kód, který stačí vložit do internetové stránky, kde bude nabízet svoje produkty k prodeji. Celý proces vytvoření nového internetového obchodu tak může trvat jen několik desítek minut a obejde se bez vysoké vstupní investice.