Huawei Mate 10 bude lepší než Apple iPhone 8!

Huawei Mate 10 je lepší než iPhone 8 – to alespoň tvrdí CEO Huawei, pan Richard Yu. Jde o obvyklé chrastění šavlí mezi konkurenty nebo by na tom mohlo být něco pravdy?

Toto je známo o Mate 10.

Konec roku nabere mezi smartphony opět vysoké tempo. Ve frontě jsou připraveny Apple iPhone 8, Samsung Galaxy Note 8 a Google Pixel 2. Všechny jsou v těžkém postavení, protože se od nich očekává mnohé. Není tedy divu, že každý z výrobců se snaží na sebe upoutat pozornost.

A tak například nejvyšší boss Huawei, Richard Yu, se v rozhovoru nechal slyšet, že právě Huawei Mate 10 strčí Apple iPhone 8 hravě do kapsy. Velká slova, ale co za nimi stojí? Zatím je hodně známý předchozí úspěšný model Huawei Mate 9. I v našem žebříčku testů chytrých mobilních telefonů Chip Testlabu si stále vede velice dobře. Je na čtvrtém místě, když první místo v testech českého Chipu drží Samsung Galaxy S8 Plus, následovaný na druhém místě HTC U11 a na třetím místě opět strojem z produkce Samsungu: modelem Galaxy S8. Ve srovnání s třemi jmenovanými modely je na tom velmi dobře i cena Huawei Mate 9: 20 tisíc korun, která je příhodnější než u všech tří konkurentů.

Huawei Mate 10 dorazí s obří obrazovkou a AI

Očekává se, že Huawei Mate 10 dorazí na trh s téměř bezrámečkovým provedením šestipalcového Full HD zobrazovače, což by ho mohlo hodně přiblížit právě k modelům Samsung Galaxy S8 nebo LG G6. Říká se i to, Huawei také spoléhá na 10nanometrový čip s osmi jádry. Předpokládá se i to, že CPU může být velmi energeticky úsporná, což by mělo mít velmi pozitivní vliv na životnost baterie. Kromě toho, že procesor by měl nejen poskytnout obří výkon, by měl mít integrovánu speciální jednotku pro výpočet AI (Augment Reality, rozšířené reality). Jeho paměť bude mít 6 GB. O kameře můžeme zatím jen spekulovat, ale očekává se, že Huawei bude pokračovat ve své konstrukci duálního objektivu, využívajícího technologií Leica.

Mohly by tyto právě uvedené specifikace dostat iPhone 8 na kolena? Šance totiž nejsou vůbec špatné – i když zatím není nic konkrétního známo o telefonech obou výrobců. Ale když se podíváme na jmenovaných žebříček testů mobilních telefonů, je zřejmé, že by nikdo neměl brát na lehkou váhu oznámení nejvyššího bosse Huawei. Testovaný Huawei Mate 9 srazil v tabulce testů na páté a šesté místo Samsung Galaxy S7 a S7 Edge. A pokud se podíváte do žebříčku prodejů telefonů na Amazonu, zjistíte, že Huawei Mate 9 patří stále do TOP 5 nejprodávanějších modelů na tomto e-shopu.

Datum uvedení Huawei Mate 10 ještě není známo, domníváme se ale, že Huawei představí svou novou vlajkovou loď v září. V Evropě by to mohlo být na veletrhu IFA 2017 v Berlíně.

