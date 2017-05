Kapacity disků WD pro NAS došplhaly k 10 TB

Western Digital zvyšuje kapacitu u svých disků WD Red a WD Red Pro na 10 TB. Tyto disku jsou optimalizované pro NAS systémy určené pro malé a středně velké firmy ale i pro domácnosti.

Western Digital dosud dodal na trh pro různé aplikace včetně NAS systémů více než 15 milionů pevných disků využívajících helium. Společnost i nadále podporuje zákazníky zvyšováním kapacity a vynikající spolehlivostí svých disků. Produktová řada WD Red určená pro NAS umožňuje uživatelům volit kapacity disků tak, aby splnily měnící se požadavky NAS prostředí.

„V červnu 2012 jsme uvedli produktovou řadu WD Red, kterou jsme reagovali na požadavky, které vznášeli uživatelé NAS systémů v malých a středních firmách a domácnostech. Jde především o výkon, škálovatelnost a kompatibilitu,“ říká Brendan Collins, viceprezident pro firemní úložiště společnosti Western Digital a dodává: „Nyní, po pěti letech a po dodání vice než 16 milionů disků z produktové řady WD Red pokračujeme v posilování této platformy a přinášíme do ní naši inovativní technologii HelioSeal ale i další technologie, které umožní uživatelům uspokojit potřeby, které přináší vyvíjející se trh osobních cloudových úložišť.“

Pevné disky řady WD Red byly představeny v roce 2012 a cílí na prostředí systémů NAS. Reaguje na poptávku po dostupném, spolehlivém a kompatibilním úložišti, které snižuje celkové náklady na vlastnictví. Nové disky s kapacitou 10 TB využívají technologii HelioSeal a poskytují vyšší kapacitu a výkon a reagují na potřeby úložišť pracujících v nepřetržitém provozu a systémech NAS pro jeden až osm disků. Využití hélia umožňuje zvýšit kapacitu o 25 % oproti předchozím 8TB modelům. Disky WD Red Pro podporují systémy s až 16 pozicemi a poskytují tentýž výkon, spolehlivost a kapacitu.

Přednosti disků WD Red:

• HelioSeal: již čtvrtá generace této exklusivní technologie společnosti Western Digital přináší kapacitu 10 TB pro trh NAS úložišť.

• 3D Active Balance Plus: vylepšená technologie zajištění rovnováhy významně zlepšuje celkový výkon a spolehlivost disku.

• Bezproblémová integrace do NAS systémů My Cloud Pro Series a My Cloud Expert Series

• NASware 3.0: nová verze originální technologie dále zlepšuje spolehlivost disků a výkon systémů, snižuje časové prodlevy a zjednodušuje proces integrace disků

• Optimalizovaný výkon ve své třídě – 5400 RPM pro prostředí SOHO, 7200 RPM pro NAS systémy s 16 pozicemi

Pevné disky WD Red a WD Red pro 10 TB jsou testovány pro svoji kompatibilitu s celou řadou významných výrobců NAS systémů. WD poskytuje seznam kompatibility svých disků a výrobců NAS na svých stránkách.

Nové disky WD Red 10 TB a WD Red Pro budou k dostání prostřednictvím vybraných prodejců a distributorů. Je na ně poskytována tříletá záruka (WD100EFAX), respektive pětiletá (WD101KFBX). Doporučená koncová cena je 15 666 Kč včetně DPH (WD Red Pro 10 TB) a 13 737 Kč včetně DPH (WD Red 10 TB).