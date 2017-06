První SSD externí disk WD i na českém trhu

Externí disk My Passport SSD přináší mimořádnou rychlost a rozšiřuje řadu přenosných externích disků My Passport. Disk kombinuje výjimečnou rychlost a snadnou přenositelnost velkých souborů.

GALERIE: WD My Passport SSD

My Passport SSD je nejrychlejší disk ze stejnojmenné produktové řady značky WD a přenáší data rychlostí až 515 MB/s. Tento superrychlý externí disk je navržen pro nejnovější řadu počítačů s rozhraním USB Type-C a je kompatibilní s rozhraním USB 3.1 druhé generace (10Gb/s) díky propojovacímu kabelu USB Type-C to Type-C a adapteru pro rozhraní USB typu A, které je běžné u většiny počítačů. Je navržen pro prostředí PC a je kompatibilní i s počítači Mac. My Passport SSD chrání obsah 256bitovým AES hardwarovým šifrováním a je zabezpečen i heslem. Disk je navíc chráněn před poškozením při pádu. Je testován na odolnost proti pádu z výšky dvou metrů a vydrží přetížení 1500 G.

Externí disk My Passport SSD je perfektním řešením, jak rychle ukládat data, jako jsou velké knihovny fotografií a videozáznamů, a jak k nim snadno přistupovat. Disk rychle zálohuje složky a dokumenty a rozšiřuje velikost paměti notebooků. Disk je k dostání v kapacitách 1 TB, 512 GB a 256 GB. Součástí dodávky je i zálohovací software WD Backup, který usnadňuje automatické zálohování.

Externí disk My Passport SSD je dodáván na český trh od června tohoto roku. Je na něj poskytována tříletá záruka. Cena začíná na 3990 Kč včetně DPH pro disk s kapacitou 256 GB. Doporučená koncová cena pro disk s kapacitou 1 TB je 12 990 Kč.