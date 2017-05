Škoda Yeti dojíždí, dál jede elektronikou nabitý Karoq

Ve čtvrtek 18. května se veřejnosti ve Švédsku ve Stockholmu oficiálně představí pokračovatel velmi oblíbeného vozu Škoda Yeti. Ponese název Karoq v rámci sjednocení názvů řady SUV vozů ze Škody Auto.

GALERIE: Škoda Karoq - první oficiální fotografie

Automobilka uvolnila v předvečer této akce první záběry tohoto svého nového kompaktního SUV. Emocionální a dynamický design nového modelu Škoda Karoq s četnými krystalickými prvky je pojat zcela v duchu nového designového jazyka značky Škoda. Příď zaujme výrazným trojrozměrným designem. Mřížka chladiče s dvojitými vertikálními lamelami je orámovaná chromovanou lištou a má lichoběžníkový tvar, typický pro vozy Škoda.

Vzhled světlometů našel inspiraci v tradičním umění českých sklářů. Krystalické tvary, ozdobené osmi „očními řasami“ uvnitř hlavního světlometu, spoluutvářejí funkční prvek s jedinečným designem. Uprostřed kapoty motoru nese nové SUV velké logo Škoda.

Atraktivní krystalické tvary jsou patrné i na dělených zadních skupinových svítilnách, jejichž vnitřní část je integrovaná do výklopné zádě. Zadní svítilny využívají světelné diody pro koncová, brzdová a mlhová světla. I Škoda Karoq se svým nočním vzhledem hlásí k rodině vozů s okřídleným šípem ve znaku – koncová světla do tmy září charakteristickým tvarem písmena C.

Pro české zákazníky je typické, že při volbě vozu je důležitý objem zavazadlového prostoru. Ani tady Škoda Karoq nezůstává pozadu. Zavazadlový prostor má v pětimístném uspořádání interiéru základní objem 521 litrů. Při sklopených zadních sedadlech vzroste objem pro zavazadla na 1630 l. S volitelně dodávaným systémem zadních sedadel VarioFlex je základní velikost prostoru pro zavazadla variabilní a pohybuje se od 479 do 588 l. VarioFlex se skládá ze tří samostatných, individuálně nastavitelných sedadel, která lze v případě potřeby vyjmout z vozu. Maximální využitelný objem zavazadlového prostoru při dvoumístné konfiguraci interiéru a po vyjmutí sedadel pak činí 1810 litrů.

Novinkou je pak i zcela nově koncipovaná přístrojová deska, horizontálně rozdělená dekoračními prvky na mohutnější horní a menší spodní část. Toto rozdělení vyniká zejména na velkých plochách na straně spolujezdce.

Čtyři velké výdechy ventilace jsou orientované vertikálně, dva z nich bezprostředně sousedí s vysoko v zorném poli umístěným velkoplošným kapacitním dotykovým displejem ve skleněném designu. Ambientní LED osvětlení je další novinkou velkoryse dimenzovaného interiéru. Mimořádně tenké světelné vodiče na horním okraji každé ze čtyř dveřních lišt a analogické LED prvky integrované do dekoračních prvků v palubní desce vytvářejí jedinečnou atmosféru na palubě. Řidič může regulovat intenzitu a také přepínat mezi v deseti různými odstíny světla.

V rámci Strategie Škoda 2025 bude značka v následujících letech rozšiřovat modelovou paletu o nové modely. V centru pozornosti je přitom zejména rozšíření nabídky modelů SUV. Uvedení na trh je naplánováno na druhou polovinu roku 2017.