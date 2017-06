Totální herní masakr na monitorech QLED!

Budoucnost hraní počítačových her je – podle společnosti Samsung – v prohuntých zahnuté monitorech CHG90 a CHG70 s podporou výkonné technologie vylepšení obrazu HDR (vysoký dynamický rozsah), kterou doposud nabízely pouze televizory.

GALERIE: Nové herní zakřivené monitory Samsung QLED

Na českém trhu budou monitory dostupné během léta. V červenci 32palcový prohnutý monitor C32HG70 za 19 990 Kč, v srpnu pak 27palcový prohnutý monitor C27HG70 za 18 790 Kč a „dvojitý“ prohnutý 49palcový C49HG90 za 39 990 Kč.

Po spojení ultraširoké obrazovky modelu CHG90 a technologie Quantum Dot (kterou podporuje i model CHG70) je výsledkem použití technologie HDR realistický obraz se špičkovým podáním detailů i barev, který hráčům zaručuje, že obraz odpovídá přesně původnímu záměru vývojářů, a který díky jasnějším barvám a ostřejšímu kontrastu dramaticky zlepšuje zážitek ze hry.

„Hráči touží po tom, aby je jejich oblíbená hra zcela pohltila. Naše nové monitory poskytují naprosto ohromující a realistické zobrazení, které je podmínkou dokonalého herního zážitku,“ uvedl Seog-gi Kim, výkonný viceprezident divize Enterprise společnosti Samsung Electronics. „Nově představené herní monitory QLED jsou vstupenkou do budoucnosti pro všechny typy hráčů počínaje těmi, kteří se hraní věnují příležitostně, přes skutečné nadšence až po profesionální hráče, a jsme přesvědčeni, že inovativní design i nejmodernější funkce nově uváděných modelů posunou vpřed celou herní komunitu. Těšíme se, že na těchto převratných technologiích budeme moci dále stavět, abychom i v následujících letech nadále vycházeli vstříc potřebám hráčů, vývojářů i našich partnerů.“

Živější a detailnější pocit ze hry

Technologie QLED Quantum Dot používá nové kovové materiály a přináší výjimečně široký barevný rozsah se schopností zobrazit přibližně 125 % barevného prostoru sRGB a 95 % filmového standardu Digital Cinema Initiatives (DCI-P3).

Monitor CHG90 definuje nový standard pro herní displeje, neboť je schopen zobrazit ostrý obraz v poměru 32:9 a rozlišení 3840x1080, které odpovídá dvojnásobku rozlišení full HD (DFHD) na obrazovce s úhlopříčkou 49 palců. Monitor CHG90 hráčům doslova rozšiřuje herní pole, protože jeho šířka překračuje zavedený standard, a jedná se tak i o nejširší monitor v herním portfoliu společnosti Samsung. Monitor nabízí jedinečné zakřivení s poloměrem 1800 mm a mimořádně široký pozorovací úhel 178 stupňů, takže detaily hry v herním prostoru mohou hráči sledovat z jakéhokoli místa. Zároveň si už nemusí dělat starosti ani s logistikou, náklady na další monitor či rušivým rámečkem uprostřed, kterým se nevyhnou při použití více menších monitorů vedle sebe pro rozšíření zorného pole.

CHG90 je ideálním monitorem pro „střílečky“, závody, letové simulátory i akcí nabité tituly, protože podporuje zvýšenou obnovovací frekvenci (144 Hz) a dosahuje také bezkonkurenční doby odezvy 1 ms. Těchto parametrů je možné dosáhnout díky pokročilé, čtyřkanálové technologii skenování, která zabraňuje rozmazání obrazu při rychlých akcích a přináší tak kvalitnější a plynulejší obraz po celé obrazovce.

Herní zážitek na novém levelu

Monitor CHG70, dostupný v 27- a 31,5palcových variantách, je prohnutý herní monitor QLED podporující technologie HDR a Quantum Dot, přičemž obnovovací frekvence 144 Hz pomáhá vytěžit ze hry maximum. Kombinace uvedených parametrů poskytuje hráčům herní arénu, jejíž zobrazení je jasnější (špičkový jas dosahuje hodnoty 600 nitů), detailnější (rozlišení WQHD – 2560 x 1440 obrazových bodů) a zářivější, a která zaručí věrné podání i těch nejjemnější barevných odstínů při hraní v extrémně tmavém či světlém prostředí.

Obrazovou kvalitu herních monitorů Samsung CHG70 a CHG90 posunuje o další krok vpřed také podpora nové technologie FreeSync 2 od společnosti AMD. Ta eliminuje zasekávání a trhání obrazu, rušící herní zážitek, a zaručuje tak plynulý přechod mezi jednotlivými snímky. Stejně tak technologie Radeon FreeSync 2 podporuje široký barevný gamut a zobrazení obsahu s pomocí technologie HDR, které ve srovnání se standardem sRGB nabízí subjektivně dvojnásobný jas a barevnou paletu. Díky tomu si uživatelé mohou ihned po připojení vychutnat plynulý a svižný herní zážitek s vysokým dynamickým rozsahem bez nutnosti často znovu upravovat software nebo nastavení monitoru.

„Jsme neuvěřitelně hrdí na to, jak daleko technologie Radeon FreeSync v posledních dvou letech pokročila. Na trhu je nyní více než 150 displejů,“ řekl Scott Herkelman, viceprezident a generální ředitel pro herní zařízení skupiny Radeon Technologies ve společnosti AMD. „Gratulujeme společnosti Samsung k představení prvních displejů podporujících technologii FreeSync 2 a věříme, že tyto nádherné monitory nebudou chybět na seznamu věcí, které musí mít každý herní nadšenec.“

Strategická spolupráce pro lepší prožitek

V souvislosti s chystaným uvedením nejnovějších herních monitorů na trh pokračuje společnost Samsung v rozšiřování možností jejich použití a připravuje širší herní průmysl na obsah podporující technologii HDR. V rámci strategického partnerství se studiem DICE společnosti EA a se společností Ghost Games byly monitory CHG90 a CHG70 podrobeny důkladnému dolaďování v zájmu zajištění optimální kvality HDR obrazu.

„Těší nás, že s týmem společnosti Samsung můžeme úzce spolupracovat na optimalizaci monitorů CHG90 a CHG70 pro naše hry. Tato spolupráce je pro nás velmi důležitá, protože umožní, aby náš nový herní titul Star Wars Battlefront II, jehož vydání se chystá v průběhu tohoto roku, mohl být na těchto HDR monitorech zobrazen tak, jak naši herní vývojáři zamýšleli,“ prohlásil Oskar Gabrielson, generální ředitel studia DICE. „Společnost Ghost Games se neustále poohlíží po nejnovějších technologiích, které přispívají k nejlepší možné prezentaci našeho titulu Need for Speed, a zároveň vytrvale hledá možnosti, jak posunout stávající hranice. Technologie jako HDR nám umožňují poskytovat hráčům stále emocionálnější a podmanivější zážitek. Díky HDR monitorům Samsung se Need for Speed™ Payback opravdu vyplatí,“ uvedl Marcus Nilsson, výkonný producent společnosti Ghost Games.

Oba monitory navíc nedávno získaly osvědčení o HDR kompatibilitě s grafickými kartami Nvidia, které je zárukou toho, že dokáží ve špičkové kvalitě zobrazit širší škálu herních titulů a spolupracovat s počítačovými zařízeními podporujícími technologii HDR.

Technické specifikace