Do soutěže o nejlepší aplikace internetu věcí IoT Awards 2017 je přihlášeno 30 projektů

Vítězové budou vyhlášeni 19. října

„Internet věcí představuje jednu z mála technologických oblastí, které budou v příští dekádě motorem růstu a inovací v oboru IT, a ukazuje se, že mnoho podniků ve střední a východní Evropě plánuje v krátkodobém horizontu do něj investovat intenzivněji. Očekáváme, že v roce 2017 připadne největší podíl celkových investic do internetu věcí na sledování nákladní přepravy, inteligentní rozvodné sítě a průmyslové výrobní provozy. V pětiletém horizontu se bude rychle rozvíjet rovněž segment inteligentních budov, pojišťovnické telematiky a dobíjení elektrických vozidel. Podle našich výzkumů patří mezi hlavní stimulátory rozvoje IoT především snaha o optimalizaci provozu, zvyšování produktivity a zlepšování zkušenosti zákazníka, což potvrzuje i skladba přihlášených projektů,“ říká analytik společnosti IDC Milan Kálal.

Mezi soutěžícími ve třech kategoriích lze nalézt řadu zajímavých projektů z celé republiky, mimo jiné z oblasti dopravy, chytrých budov, měst a domácností, sdílení dopravních prostředků, stavebnictví, navigace a lokalizace, průmyslové výroby, zemědělství, energetiky nebo vodohospodářství.

Do kategorie Operational excellence je zařazeno 9 projektů, které využívají internet věcí k optimalizaci vnitřního fungování organizace. Nalezneme zde například systém pro zvukovou diagnostiku v průmyslových zařízeních s prediktivní analýzou závad, systém sledování a řízení spotřeby energie v průmyslu, který na základě analýzy dat prognózuje a optimalizuje spotřebu elektřiny na úrovni jednotlivých strojů, nebo zemědělský projekt telemetrie fyzikálních veličin na vinicích, který sleduje stupeň ohrožení zdraví révy.

V kategorii Customer experience, tedy projektů využívajících internet věcí ke zlepšení produktů a služeb nabízených zákazníkům, je nominováno rovněž 9 projektů, mimo jiné řešení pro analýzu obsahu komunikace se zákazníky včetně detekce neznámých témat a anomálií, lokalizační a monitorovací systém, který v reálném čase vyhodnocuje pozici a zdravotní stav zaměstnance, nebo navigační parkovací systém pro hendikepované občany v Praze.

V kategorii Wild card určené pro nové obchodní modely založené primárně na technologiích internetu věcí se o cenu uchází 12 projektů, např. městský systém chytrého odpadového hospodářství v Kolíně, projekt sdílených kol, který úspěšně slouží více než 30 000 uživatelů v 6 českých městech, nebo komplexní hardwarové a softwarové řešení pro dálkové odečty vodoměrů v domácnostech.

IDC odhaduje, že výdaje na internet věcí ve střední a východní Evropě v letošním roce vzrostou o 20,6 % a přesáhnou 12 miliard amerických dolarů. V roce 2021 dosáhnou výdaje na hardware, software, služby a připojení pro internet věcí téměř 27 miliard USD. Počet koncových bodů – připojených „věcí“ – v tomto regionu více než trojnásobně přesáhne počet zdejších obyvatel.

Soutěž IDC IoT Awards je jediný nezávislý program ocenění českých projektů internetu věcí (IoT). Jejím cílem je ocenit nejpřínosnější, nejprogresivnější a nejnápaditější projekty a je otevřená subjektům z veřejné i soukromé sféry – firmám všech oborů, výzkumným centrům, nezávislým vývojářům, univerzitám, organizacím veřejné správy a dalším. Vyhlášení vítězů, které vybere odborná porota složená z nezávislých odborníků, analytiků IDC a předních osobností české komunity internetu věcí, proběhne 19. října v Praze v rámci konference IDC IOT FORUM 2017.

Další informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách http://idciotforum.com/prague/awards