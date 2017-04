Finále Robosoutěže zná vítěze

Robotické vozítko sestavené skupinou studentů GZ-Team z Gymnázia Zlín se v pátek 28. dubna 2017 stalo vítězem finále Robousoutěže ČVUT v kategorii pro žáky druhého stupně ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií.

Robot ze Zlína se prosadil v konkurenci 61 týmů z celé České republiky v bouřlivé atmosféře Zengerovy posluchárny Fakulty elektrotechnické ČVUT. V letošním ročníku Robosoutěže byl pro roboty ze základních škol připraven úkol Střelnice. Soutěžící museli sestavit a naprogramovat robotické vozítko ze stavebnice tak, aby v časovém limitu 90 sekund samostatně bez jakékoliv další pomoci sesbíralo na hracím hřišti co nejvíce barevných míčků a naházelo je do „terče" s různým bodovým ohodnocením. Organizátor soutěže Ing. Martin Hlinovský z katedry řídicí techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT říká: „Zadání bylo letos velmi těžké. U všech 61 týmů, které se do finále dostaly, bylo ale fascinující sledovat rozmanitost vozítek a různá konstrukční řešení této jediné úlohy.“

GZ-Team „přeházel“ všechny

Každé vozítko Robosoutěže absolvuje dvě jízdy a podle nasbíraných bodů je nominováno do závěrečného vyřazovacího souboje. Robot GZ-Teamu používal propracovanou techniku hromadného nabírání míčků a elegantními obloučky je jednotlivě házel do terče.

„Asi je to tím, že jsme do vývoje dali nejvíce času,“ zdůvodňuje úspěch Jaroslav Knápek, student GZ-Teamu z Gymnázia Zlín. „Doma jsme si v suterénu paneláku zařídili tréninkovou místnost s přesnou kopií soutěžní plochy a pečlivě jsme robota testovali.“ Tým studentů ze Zlína vyhrál v soutěži již podruhé v řadě. Na druhém místě se umístil tým Gyzáci z Gymnázia Zábřeh a třetí místo obsadil tým Vrakoslav z Masarykova akademického gymnázia v Říčanech.

Středoškoláci se utkají na podzim, poprvé v mezinárodní konkurenci

Nabitá posluchárna ve finále Robosoutěže ukázala, že popularita této akce u základních a středních škol v České republice neustále roste. Organizátoři museli registraci uzavřít již po 48 hodinách a mnoho týmů se do soutěže nedostalo. Turnaj má charakter hravé vzdělávací akce, která vede žáky a studenty k samostatnému a tvůrčímu řešení projektů. Zároveň představuje zájemcům studijní program Kybernetika a robotika na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Soutěž dále pokračuje podzimním kolem pro studenty středních škol, kteří se budou moci registrovat na začátku záři a soutěžit o účast ve finále na konci roku 2017. Robosoutěž také dostane nový mezinárodní rozměr díky spojení s univerzitou ve Stuttgartu. Další informace lze nalézt na webových stránkách www.robosoutez.cz nebo www.facebook.com/robosoutez.