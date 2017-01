Test: Axescard EET pokladna Standard Mini

Povinnost elektronické evidence služeb (EET) se bude postupně rozšiřovat na další a další obory podnikání a lze ji splnit různými způsoby.

My jsme měli možnost vyzkoušet kompaktní přenosnou tlačítkovou pokladnu Axescard EET pokladna Standard Mini od českého výrobce, určenou pro vystavování a evidenci účtenek v pohostinství, maloobchodě nebo třeba na tržnicích. Pokladna je vybavena všemi nezbytnými funkcemi včetně termotiskárny na tisk účtenek, Wi-Fi modulu pro připojení k internetu a do systému EET a také akumulátoru, se kterým pokladna zvládne vytisknout zhruba 300 účtenek. Pokladna může fungovat i v off-line režimu, kdy se všechny transakce ukládají na microSD kartu a k jejich odeslání do systému EET dojde při prvním připojení k internetu. Velmi důležitá je především úvodní konfigurace pokladny, kdy se do její paměti zakládají účty pokladníků (může jich být nejvíce 16), jednotlivé položky zboží a služeb (až 15 000) s cenami a DPH a samozřejmě i certifikát pro připojení k systému EET. Tato úvodní konfigurace se řeší velmi pohodlně v prostředí internetového prohlížeče po připojení k webovému rozhraní pokladny. Pokud má navíc daná provozovna více pokladen, lze mezi nimi nastavení snadno přenášet. Pokladnu můžete nastavovat ve skutečně širokém rozsahu, včetně například i textu a loga na účtenkách. Nemáte-li k dispozici počítač, je možné vše potřebné nastavit i přímo na pokladně, ale zabere to více času. Samotná práce s pokladnou je snadná a intuitivní, stačí jen pochopit základní logiku ovládání. Zařízení obsahuje dva podsvícené displeje (větší pro pokladníka, menší pro zákazníka) a podsvícená jsou i tlačítka. Konstrukce je dostatečně robustní, aby ustála i pád na zem.

Technická data