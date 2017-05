Test: Sony Bravia KDL-49WD755

Full HD televizor se základními funkcemi, ale přístupem k internetu a možností přehrávat multimediální soubory z domácího serveru či externího USB disku prodává Sony za velmi příjemnou cenu pod 14 000 Kč.

Samozřejmě chybí podpora HDR, ale televizor dokáže spolupracovat s H.265/HEVC kodekem a hlavně nabízí to nejdůležitější, tedy špičkový obraz, který v naší testovací laboratoři nečekaně získal plné 100% hodnocení. Zvuk je dostatečně hlasitý i pro ozvučení velké místnosti, u filmů a televizních programů působí vyrovnaně, nicméně při hudební reprodukci jsme zaznamenali zjevné slévání nástrojů a všeobecně poněkud zamlženou reprodukci. Ale ne v takové míře, která by byla otravná. S ohledem na přívětivou cenu nás KDL-49WD755 potěšila možností připojení k drátové i bezdrátové síti, nahrávání na USB HDD disk, samozřejmostí je podpora HbbTV a možnost přehrávat filmy, fotografie a hudbu s USB flash disku. Majitelé smartphonů podporujících možnost bezdrátového zrcadlení obrazu ocení i funkci Screen Mirroring. Výbava tedy odpovídá moderním nárokům uživatelů, kteří nepotřebují UHD obraz s HDR rozlišením. V předinstalované nabídce aplikací nechybí YouTube, Netflix a internetový prohlížeč, zbytek aplikací je prakticky k ničemu. Televizor nepracuje se systémem Android, ale má vlastní OS, do nějž lze aplikace stahovat pouze přes obchod OperaTV. Nabídka této služby je ale hodně omezená a neobsahuje například archiv České Televize. Omezená nabídka internetových aplikací je asi naší největší výhradou k této televizi. Sháníte-li ale zařízení hlavně pro sledování televizního prohramu a domácích multimediální sbírky, Bravia KDL-49WD755 je výbornou volbou. Televizo je plně lokalizován do češtiny, dálkový ovladač sice nemá alfanumerickou klávesnici, ale je přehledný.

Technická data

Obrazovka 49" / VA / 1 920 x 1 080 bodů

Rozhraní 2x HDMI, Scart, Wi-Fi, LAN, 2x USB, DVB-T2/S2/C2

Max. šachovnicový kontrast 205 : 1

Max. jas 231 cd/m2

Reproduktory 2x 10 W

Max. úhly pohledu při 1/2 kontrastu (vert. / hor.) 25° / 24°

Spotřeba (provoz / spánek) 63 W / 0,3 W

Rozměry 110 x 69 x 23 cm

Cena 13 990 Kč

CHIP výborný (1,4)