Služba iDODO.cz zásadně rozšiřuje svoji pražskou flotilu

Český logistický start-up iDODO.cz pokračuje ve svém růstu. Navyšuje počet osobních asistentů, rozšiřuje vozový park a také zvětšuje pokrytí o další části Prahy

Aktuálně se počet pěších osobních kurýrů rozšiřuje na devadesát, flotila převážně CNG automobilů, která asistentům pomáhá plnit náročnější úkoly, se zvedá na třicet. „Navýšení počtu pěších i motorizovaných dodů nám pomůže pokrýt především zakázky, které máme od e-shopů a dalších e-commerce subjektů. Nicméně pokud zájem o službu poroste setrvalým tempem, čeká nás růst další, a to i do ostatních větších měst,“ zmínil Michal Menšík, CEO iDODO.cz.

Služba iDODO.cz zároveň nemusí řešit problémy s nedostatkem řidičů tak jako jejich konkurence, naprostá většina úkolů je obsloužená pěšími kurýry. Díky tomu může přijmout třeba studenty, kteří zatím nemají řidičské oprávnění anebo ty, kteří by si na práci za volantem v dopravních špičkách netroufli. Velkou roli hraje také propozice služby, kterou zákazníci využívají spíše na „zařizování“ než pro samotný „převoz“ z jednoho bodu do druhého. „Lidé již začínají reagovat na rozdíl mezi běžným kurýrem a dodem. Do našich řad se tak hlásí stále více těch, pro které je atraktivní samotný koncept služby,“ dodalMichal Menšík.

iDODO.cz je flexibilní osobní asistenční a kurýrní služba a za jejím úspěchem stojí především propracovaný systém logistiky, díky kterému je většina objednávek doručena do jedné hodiny, velká část dokonce do 30 minut. Na základě objednávky pomocí SMS nebo Facebook Messengeru je služba schopna zajistit okamžitou pomoc s takřka jakýmkoliv problémem – ať se jedná o dovoz čerstvé pizzy, nákup kancelářských potřeb či vyzvednutí obleku z čistírny. Pro e-shopy a e-commerce služby v rámci B2B pak funguje jako vysoce kvalitní, spolehlivé a „feedback-friendly“ řešení poslední míle.