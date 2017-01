Šifrování e-mailů na smartphonech s Androidem

Svoji elektronickou poštu můžete posílat zašifrovanou, i když používáte zařízení s operačním systémem Android.

Stačí, když si z Google Play stáhnete aplikaci APG. Tato aplikace šifruje maily prostřednictvím oblíbeného standardu OpenPGP (Pretty Good Privacy). Po instalaci aplikaci otevřete a z nabídky vyberte »+creating your own key« pro zadání vlastního šifrovacího klíče, případně můžete už existující klíč importovat (druhá volba). Pokud si vytváříte nový klíč, budete muset zadat své uživatelské jméno a svou e-mailovou adresu v části »USER IDS«. V části »Usage« aktivujte volbu podepisovat a šifrovat (»Sign and Encrypt«) a nastavte heslo. Aplikace APG podporuje různé poštovní služby, jako například oblíbenou aplikace K-9 Mail. Po instalaci tohoto programu se musíte zaregistrovat pomocí e-mailové adresy a hesla. V aplikaci pak aktivujte pod »Cryptography« šifrování »APG« jako »OpenPGP Provider« a pak budete moci posílat a přijímat šifrované e-maily.