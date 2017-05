Updaty pro AMD a Nvidia: Hry by měly běžet lépe

Nové grafické ovladače od AMD a Nvidie slibují velkou optimalizaci výkonu pro herní hity jako jsou Prey nebo Battlezone.

AMD i Nvidia nyní nabízejí vzrušující nárůst výkonu aktuálních ovladačů grafických karet. Důraz je kladen mimo jiné na herní hit Prey. Zatímco Nvidia v mnoha případech zůstává s novými ovladači GeForce poněkud zdrženlivá, její konkurent AMD s aktuální verzí AMD Crimson ReLive 17.5.1 nabízí zvýšení výkonu až o 4,7 procenta oproti verzi ovladače 17.4.4 u aktuálního Radeonu RX 580. U her, které jsou závislé na každém snímku, může dokonce i relativně malé zvýšení výkonu znamenat celkově znatelný rozdíl.

Zlepšení se ale dočkáme i na mnoha dalších místech. Nvidia má mimo jiné zlepšenou podporu pro „Heroes of the Storm“ a „Warhammer 40.000: Dawn of War III“. U AMD bylo zase v popředí zlepšení stability softwaru: byly odstraněny chyby při instalaci i při automatických aktualizacích.

Nové aktuální ovladače jsou k dispozici ke stažení na stránkách výrobců, u některých zařízení jsou aktualizace nabízeny automaticky ke stažení z ovládacích panelů grafických karet – stačí je jen spustit a ve většině případů se zde objeví položka New updates are available (viz obrázek). Stačí pak nechat zkontrolovat aktualizace a případně grafické herní ovladače nechat nainstalovat z patřičné stránky výrobce.

Pro AMD Radeon Crimson jsou dostupné ovladače pro 32- i 64bitové verze Windows 7, 8.1 a 10. Terry Makedon, Senior Manager, Radeon Technologies Group říká: „Nové ovladače jsou založeny na třech základních atributech: stabilita, výkon a funkčnost a jsou samozřejmě uživatelům dostupné zdarma.“

Pro Nvidia GeForce pro Windows 7/8/8.1/10 (32- i 64bitové verze pro desktopy i pro notebooky).

Upozorňujeme na to, abyste nové ovladače stahovali pouze ze stránek výrobců a vyhnuli se možné instalaci podvržených neautorizovaných nebo nefunkčních verzí.