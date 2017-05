Bomba od Microsoftu: Naše telefony nejsou mrtvé!

CEO Microsoftu Satya Nadella překvapil, když potvrdil, že Microsoft chce představit v nedaleké budoucnosti zcela nové modely chytrých telefonů.

Nové chytré telefony se vrátí, ale s těmi dnešními nebudou mít moc společného, tvrdí Nadella. Už se zdálo, že Microsoft se vzdal prakticky všech ambicí v oblasti kolem chytrých telefonů. Nyní však generální ředitel společnosti Microsoft Satya Nadella překvapil nečekaným oznámením: Microsoft chce postavit nejen nový telefon, ale založit i novou kategorii těchto zařízení. V podcastu Make Me Nadella ukázal nové formy a funkce chytrého telefonu Microsoftu, a k tomu ještě poznamenal: „Jsem si jistý, že budeme vyrábět smartphony znovu. Nebudou ale vypadat tak, jako chytré telefony, se kterými se setkáváme dnes.“ Strategii pro smartphony přirovnává Nadella k řadě Microsoft Surface. Nikdo jí nevěřil – až do té doby, než Microsoft uvedl model Surface Pro. Tím zasunul ostatní výrobce zase pěkně zpět do řady a nasadil jim brouky do hlavy.

Microsoft již pracuje usilovně na vývoji nových modelů chytrých telefonů typu 2 v 1, důkazem toho jsou patenty, které dokazují, že půjde o zcela výjimečná zařízení.

Zda – a kdy – budou tyto telefony k vidění naživo, zatím není známo. Kolují jen zvěsti, že Microsoft pracuje na povrchu telefonu, který má být umístěn na absolutním high-end zařízení. Konkrétní důkaz existence takového telefonu nicméně ještě není k dispozici. Ovšem patent Microsoftu z ledna tohoto roku ukazuje chytrý telefon, který lze složit v tablet, takže srovnání se Surface proto není až tak vzdálené od možné budoucí skutečnosti.

Bez ohledu na to, jak dobrý telefon Microsoft připraví, musí soupeřit se špičkovými modely, jako je například Galaxy S8 od Samsungu, který si vede v prodejích i v testech velmi dobře.

Nicméně – když jsme zmínili Samsung – je to už několik měsíců, co po internetu kolovaly možné podoby dalšího modelu telefonu korejského obra. V náznacích se dokonce uvažovalo o tom, že už model S8/S8+ bude k dispozici v provedení malého rozkládacího zápisníku. Na fotografiích bylo dokonce vidět, že použitý displej nebyl v kloubu přerušený, ale při rozevření vyplňoval celou plochu. Možná ještě nenastal ten správný čas…

Máme se tedy na co těšit, zvláště poté, když hlasy z dalších technologických společností hovoří o tom, že telefon v podobě, v jaké ho známe dnes, se nedožije roku 2025.

Kdo tedy bude tím, kdo vypustí džina z lahve? Kdo uvede nový koncept telefonu na trh jako první?

Obrázek, zdroj: USPTO / MIcrosoft