Dell all-in-one už i na našem trhu

Společnost Dell na tomto trhu slaví dvacet pět let od založení své pobočky. A možná i proto zavalila své zákazníky novinkami, jednou z nich je nejkomplexnější počítač typu all-in-one Dell XPS 27 AIO. Kromě dotykového displeje vás zarazí do sesle především svým audiosystémem, takový tu totiž ještě nebyl!

GALERIE: Dell all-in-one XPS 27 AIO

Nový model, který obdržel na letošním veletrhu spotřební elektroniky CES 2017 v Las Vegas od Asociace spotřební elektroniky ocenění CES 2017 Innovation Awards, je navržen společností Dell jako nejkomplexnější počítač typu all-in-one. Pyšní se displejem UltraSharp 4K s rozlišením Ultra HD, živými a věrnými barvami v barevném prostoru Adobe RGB a nejlepším zvukem ve své třídě. To vše v elegantním a úsporném těle. XPS 27 AIO je ideální volbou jak pro hráče, tak pro kreativní profesionály. Na vývoji vestavěného audiosystému se podílel hudební producent a nositel Grammy Jack Joseph Puig, který produkoval desky kapelám a interpretům jako jsou např. U2, Pussycat Dolls, Mary J. Blige, Black Eyed Peas, Snow Patrol, Counting Crows, Sheryl Crow, Goo Goo Dolls, Beck, The Rolling Stones, John Mayer, Green Day, No Doubt, Lady Gaga a dalším.

Na 27palcovém displeji UltraSharp 4K s rozlišením Ultra HD (3840 x 2160 bodů) si vychutnáte jasný obraz s dokonalými detaily. Díky vysokému rozlišení dovoluje mimo jiné maximální přesnost při úpravách fotografií, bez rozmazaných nebo nepravidelných linií. Displej s barvami 100% konzistentními s Adobe RGB pokrývá širší barevný gamut a dokáže zachytit a zobrazit barvy mimo záběr klasických panelů typu sRGB. Displej podává 1,07 miliardy barev. U obsahu, který není ve formátu Adobe RGB, například u webových stránek nebo filmů, software PremierColor upraví mapování barev, takže je na obrazovce uvidíte tak, jak máte. Při sledování filmů máte jistotu, že vidíte to, co režisér zamýšlel, při nákupu barev, šatů nebo nové pohovky si pak vyberete přesný odstín. Široký sledovací úhel vám dovolí vnímat na dokonale jasné obrazovce až 178° široké záběry.

Vestavěné audio vzniklo ve spolupráci specialistů společnosti Dell s několikanásobným držitelem Grammy, hudebním producentem Jackem Josephem Puigem, který je také ředitelem kreativních inovací u Waves Audio. Proto přináší zvukový zážitek, který dříve umožňovaly pouze externí reproduktory. Vytváří tak nový standard pro tvorbu i sledování zvuku a videa. Chlubí se nejlepším zvukem v kategorii počítačů all-in-one. Zvukový systém XPS 27 obsahuje integrovaný zvukový panel s deseti samostatnými reproduktory řízenými digitálními dynamickými zesilovači s výkonem 50 W na kanál. Zároveň se jedná o první počítač na světě s dvojicí nezávislých širokopásmových reproduktorů směřujících dolů, jež doplňují efekt reproduktorů otočených dopředu a společně zajišťují příjemnější zvuk. Tyto reproduktory jsou vyladěny s ohledem na spolupráci s ovladači sterea tak, aby celou místnost naplnily zvukem. Výsledky jsou až neuvěřitelné.

• Dva výškové reproduktory produkují vysoké tóny a dokonale přehrávají hlas. Vyznačují se živým a zároveň přesným stereo obrazem.

• Čtyři širokopásmové reproduktory dodávají důraz a poskytují jasné a přesné střední tóny.

• Dva pasivní zářiče utvrzují nízké tóny hlubokým basem. Odlehčené integrované provedení přináší plný a bohatý zvuk jako z velkého reproduktoru.

• Další dvojice samostatných širokopásmových reproduktorů směřujících dolů je vyladěna s ohledem na spolupráci s ovladači sterea tak, aby se celá místnost naplnila zvukem.

• Dynamické zesilovače snímají výkon použitý ovladačem a přizpůsobují známé modulační parametry reproduktoru přehrávanému obsahu a dovolují omezit pohyb kužele reproduktoru.

V elegantním štíhlém těle nabízí XPS 27 plnohodnotný výpočetní výkon: až 65W procesory, volitelně grafickou kartu AMD R9 z řady M400 a až 32 GB paměti. Grafické karty AMD Radeon R9 M400 poskytují špičkový výkon, díky kterému se můžete naplno ponořit i do náročných her, nebo pracovat v tvůrčích aplikacích s bezkonkurenčním výkonem. Až 32 GB paměti a pevný disk s kapacitou až 2 TB, případně 1TB úložiště PCIe SSD umožňují modelu XPS 27 jednoduše přecházet mezi úkoly a ukládat celé knihovny hudby a fotografií. Počítá se rovněž s rozšiřováním podle vašich potřeb – k dispozici jsou dvě otevřené šachty na další úložiště a čtyři paměťové sloty.

Vy sami jste heslem. Funkce Windows Hello umožňuje přihlášení bez hesla. Představuje nejrychlejší a nejbezpečnější způsob, jak odemknout zařízení s Windows. Vestavěná infračervená kamera a Windows 10 rozeznají váš obličej mezi všemi ostatními. Přivítají vás přátelským pozdravem a fungují dokonce i v aplikacích a na webech v prohlížeči Microsoft Edge. A díky digitálním mikrofonům v čtyřčlenném poli a virtuální asistentce Cortaně v kombinaci s velkým dosahem řečových funkcí od společnosti Waves můžete XPS 27 ovládat z opačné strany místnosti. Při úpravě seznamu skladeb, které přehráváte během večírku, nebo při pokládání otázky Cortaně tak můžete být až 3 metry od počítače.

XPS 27 je elegantní počítač all-in-one, který vám pomůže mít dobře uspořádané a uklizené pracoviště. Tenké provedení s úzkým rámečkem, jež na pracovním stole zabírá minimum místa, vám poskytne velkorysý 27palcový displej. Přesná konstrukce z opracovaného hliníku je navržena s ohledem na odolnost a stabilitu. Pohyblivý stojánek pro dotykové provedení displeje se vyznačuje flexibilitou umožňující pohyb do různých pozic, takže práce i hra je vždy komfortní. A do snadno přístupných bočních portů jednoduše připojíte telefon k synchronizaci nebo čtečku karet SD ke stažení snímků z fotoaparátu.

Nový Dell XPS 27 AIO je dostupný u prodejců Alza, CZC, Euronics, Kasa.cz a dalších. Na tento produkt je poskytována záruka 2 roky on-site next business day. Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.