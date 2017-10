Jediná platforma pro poskytovatele služeb od Acronisu

Acronis Data Cloud je jednotná platforma pro všechny současné a budoucí cloudové služby, jež Acronis nabídne na trh poskytovatelů služeb.

Integrací Acronis Data Cloud poskytovatelé služeb získají okamžitý přístup ke všem dostupným řešením bez nutnosti složité integrace každé služby zvlášť:

• Acronis Backup Cloud – globálně nejvyužívanější řešení typu „backup-as-a-service“ pro poskytovatele služeb. Acronis Backup Cloud podporuje více než 20 datových zdrojů, dokáže blokovat ransomware díky Acronis Active Protection, umožňuje zálohovat odkudkoliv a obnovovat dle konkrétních požadavků, a dokáže certifikovat data díky blockchainové technologii Acronis Notary. Popularita těchto služeb vzrostla o 100 % co do obratu a o 400 % co do objemu dat uložených v Acronis Cloud (září 2017).

• Acronis Disaster Recovery Cloud (Partner Review) – samoobslužné řešení postavené na Acronis Backup Cloud umožňující poskytovatelům služeb rychle obnovit kritické IT systémy, aplikace a data svých zákazníků s využití cloudové infrastruktury Acronis.

• Acronis Files Cloud – podnikové řešení pro synchronizaci a sdílení souborů, které zjednodušuje správu sdílených dat při splnění těch nejpřísnějších bezpečnostních požadavků na moderní podnikání. Eliminuje rizika spojená s využíváním veřejných úložišť souborů tím, že dává poskytovateli služeb kontrolu nad umístěním datového úložiště. Řeší současné potřeby organizací na zabezpečený přístup k souborům, jejich synchronizaci a sdílení – segment, který aktuálně demonstruje 200% meziroční nárůst obratu.

Acronis Data Cloud přináší sdílenou správ a snadnou integraci do nejpopulárnějších automatizačních systémů jako Odin Automation, Hostbill, ConnectWise Automate, Autotask, a WHMCS. Sjednocený reporting, sdílené funkce pro tvorbu politik a společné API umožní poskytovatelům služeb nabízet více produktů bez nutnosti modifikace existujících procesů.

Dostupnost více služeb v rámci jedné platformy dovolí partnerům optimalizovat vztahy se svými zákazníky díky doplňkovému prodeji, křížovému prodeji a kombinacím služeb. Acronis Data Cloud pomáhá poskytovatelů zvýšit ARPU a omezit odliv zákazníků. Acronis Data Cloud může rovněž nést vlastní značku poskytovatele, což posílí jeho pozici na trhu.

Acronis Data Cloud poskytuje vysokou hodnotu nejen díky snadnému nasazení, ale také absenci počátečních investic a provozování s nulovými kapitálovými výdaji s licenčním modelem pay-as-you-go. Bez ohledu na obchodní model dokáže Acronis Data Cloud vyhovět všem specifickým potřebám. Podporuje jakýkoliv způsob nasazení včetně on-premise, cloudového či hybridního, a téměř jakýkoliv cenový model.

Acronis Storage

Díky hybridní cloudové infrastruktuře je Acronis Data Cloud úzce integrován s úložištěm Acronis Storage, což dává poskytovatelům služeb možnost si zvolit lokalitu pro uložení dat. Instalací Acronis Storage do své infrastruktury získají funkcionalitu Acronis Data Cloud v rámci svého vlastního datacentra a budou moci nabídnout úložnou kapacitu blíže ke svým zákazníkům.

Acronis Storage nabízí univerzální přístup prostřednictvím řady protokolů iSCSI, S3, Acronis Backup Gateway, NFS, a SMB/CIFS, přičemž VTL bude k dispozici v roce 2018. Technologie Acronis CloudRAID poskytuje hladkou škálovatelnost a na blockchainu postavená Acronis Notary umožňuje certifikaci a validaci dat. S novými funkcemi, které budou přidávány každé čtvrtletí, Acronis svým partnerům garantuje pokrytí veškerých potřeb zákazníků.