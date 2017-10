SmileCar, Rekola a Liftago dovezou zákazníky až k volebním urnám

Tři úspěšné startupy se spojily pro vytvoření iniciativy Jedtevolit.cz

Tři úspěšné dopravní startupy, SmileCar, Rekola a Liftago, se rozhodly spojit síly a podnítit své zákazníky k zapojení do nadcházejících parlamentních voleb. V rámci iniciativy Jedtevolit.cz nabízí všechny tři služby společně speciální promoakci, díky které mohou zákazníci cestovat k volebním urnám zadarmo či s výraznou slevou.

Na stránce Jedtevolit.cz mohou až do 21. října stávající i noví zákazníci všech tří služeb využít speciální promokód: JEDTEVOLIT. Po jeho zadání do aplikace pak automaticky získávají slevu na dvě jízdy s Liftago, slevu na zapůjčení vozu od SmileCar nebo dvě výpůjčky kola u Rekola zcela zdarma.

„Velmi mne mrzí, že mladí lidé se o volby mnohdy vůbec nezajímají, a pak se diví, co se s naší republikou děje. Myslím, že je důležité, aby se do hlasování zapojilo co nejvíc obyvatel. S Ondrou Krátkým z Liftago a Vítkem Ježkem z Rekola jsme se proto rozhodli lidem ulehčit alespoň dopravu k volbám,“ uvádí Jan Charouz, CEO Smile Car.

Carsharingová služba SmileCar nabízí zapůjčení vozu v pěti krajích ČR, bikesharingová Rekola působí v Praze, Brně, Olomouci, Českých Budějovicích, Kladně a Teplicích a taxiagregátor Liftago lze využít v Praze, Brně a Ostravě. Akce platí do 21. října, tedy do konce voleb.