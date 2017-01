NVIDIA vydává nejnovější SHIELD TV

NVIDIA SHIELD je dostupný na oficiálních stránkách NVIDIA a u vybraných obchodních partnerů

NVIDIA SHIELD TV nabízí zážitky v oblasti streamování, hraní a umělé inteligence. NVIDIA rovněž přináší SHIELD Experience Upgrade 5.0 do všech SHIELD TV zařízení stávajících uživatelů (upgrade bude dostupný v nejbližších dnech), a to včetně updatu na Android 7.0.

NVIDIA SHIELD TV přichází v novém designu (o 40 % menší, než předchozí model) a přímo v balení se nyní nachází jak dálkový ovladač, tak herní gamepad.

Nejvyšší výkon, streamování ve 4K a HDR

Nový SHIELD TV nabízí vizuální zážitky s podporou 4K a HDR a 3x vyšší výkon, než jakékoliv jiné streamovací zařízení na trhu. Nabízí tu nejširší a maximálně otevřenou knihovnu medií ve 4K rozlišení s podporou služeb jako Netflix, YouTube a Google Play Movies. Vlajková TV aplikace od YouTube bude pro SHIELD TV rovněž dostupná, a to během příštích několika měsíců, přičemž nabídne zážitky ve 360stupňových videích.

Nejnovější hry

Díky herní knihovně, která čítá tisíce titulů, si vybere skutečně každý. Navíc se chystají přírůstky v podobě titulů od Ubisoftu, mezi kterými nechybí The Division, Far Cry Primal, Watch Dogs 2, Assassin’s Creed Syndicate nebo chystaný For Honor (všechny vyjdou ve stejnou chvíli jako jejich PC verze). NVIDIA bude rozšiřovat svou službu GeForce NOW o nové tituly každý týden.

SHIELD TV rovněž rozšiřuje portfolio her, které jeho nabídku rozšiřují nativně. Mezi nadcházejícími tituly se nachází například Tomb Raider, Shadowgun Legends nebo The Witness. Právě ten je již dostupný v Google Playstore.

Umělá inteligence do každé domácnosti

V nejbližších měsících dostane SHIELD TV nové funkce, které rozšíří jeho schopnosti v oblasti umělé inteligence a domácí zábavy:

První hands-free Google Assistant v TV. Google optimalizoval svou službu Assistant pro televizi tím, že na velké obrazovce ukazuje rovnou vizuální odpovědi na vaše otázky, včetně audio zodpovězení dotazu. Používejte hlasové povely přímo skrz váš ovladač a ovládejte tak nejen právě přehrávané video.

Plně integrovaná technologie SmartThings Hub, která okamžitě změní SHIELD v centrum vaší moderní domácnosti a propojí vás se stovkami chytrých zařízení.

NVIDIA SPOT, mikrofon pro ovládání umělé inteligence, který vám umožní ovládat vše z jakéhokoliv místa vašeho domova, k dostání bude v druhé polovině letošního roku.

Cena a dostupnost

SHIELD TV je v České republice k dostání na Alza.cz za cenu 5 999 Kč, v balení se nachází dálkové ovládání a herní ovladač. SHIELD Pro bude dostupný 30. ledna a nabídne zařízení s 500GB diskem, herním ovladačem a dálkovým ovládáním s přípojkou na headset za cenu 8 999 Kč. Samostatný herní ovladač bude k dispozici za 1 899 Kč, samostatné dálkové ovládání za 1 699 Kč a podstavec pro základní verzi za 699 Kč, respektive 899 za Pro verzi. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Softwarové novinky, oznámené pro novou generaci SHIELD TV, budou součástí upgradu firmwaru (SHIELD Experience Upgrade 5.0) pro všechny stávající zákazníky SHIELD zařízení. Upgrade by měl následovat v nejbližších dnech.